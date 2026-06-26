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Denizli’de Muharrem ayının bereketi aşure ikramıyla paylaşıldı

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Muharrem ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla Denizli’de düzenlediği aşure ikramı programıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Bayramyeri Camii’nde cuma namazının ardından gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara aşure ikram edildi.

Denizli’de Muharrem ayının bereketi aşure ikramıyla paylaşıldı

Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti Denizli İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu’nun vatandaşlara aşure ikramı gerçekleştirdiği etkinlik büyük ilgi gördü. Yoğun katılımın olduğu programda, vatandaşlar Muharrem ayının bereketini aynı sofranın etrafında paylaşmanın mutluluğunu yaşadı. Büyük ilgi gören etkinlikte, Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü personeli tarafından vatandaşlara aşure ikram edilirken, paylaşma ve dayanışma kültürünün yaşatılmasına katkı sunuldu.

Toplumun ortak değerlerinden biri olan aşure geleneği, farklı tatların aynı kazanda buluşarak oluşturduğu birlik ve beraberliğin güçlü bir sembolü olarak vatandaşlarla buluşturuldu. Program, yalnızca bir ikram etkinliği olmanın ötesinde, kardeşlik, paylaşma ve dayanışma ruhunu güçlendiren anlamlı bir buluşmaya dönüştü.

Vatandaşların memnuniyetle karşıladığı etkinlikte, vakıf geleneğinin yüzyıllardır yaşattığı iyilik anlayışının günümüzde de aynı ruhla devam ettiği vurgulandı. Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğü, toplumun her kesimine dokunan sosyal ve kültürel faaliyetleriyle vakıf medeniyetinin değerlerini yaşatmayı sürdürüyor.

Denizli’de Muharrem ayının bereketi aşure ikramıyla paylaşıldı 1

Denizli’de Muharrem ayının bereketi aşure ikramıyla paylaşıldı 2

Denizli’de Muharrem ayının bereketi aşure ikramıyla paylaşıldı 3
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Muharrem ayı aşure
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