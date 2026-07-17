Deodorant kullanırken bu gerçeği kimse anlatmadı!

Hava sıcaklığı yükseldikçe deodorant kullanımı da artıyor. Market raflarında kötü kokuyu azaltanlardan ter miktarını kontrol etmeyi amaçlayanlara kadar pek çok farklı ürün bulunuyor. Aynı amaçla kullanılıyor gibi görünseler de çalışma biçimleri birbirinden ayrılıyor.

"DEODORANT TERLEMEYİ DURDURMUYOR"

Deodorantlar doğrudan ter miktarını azaltmak yerine kötü kokunun önüne geçmeyi amaçlıyor. Terlemeyi kontrol eden ürünlerde ise ter kanallarında geçici bir tabaka oluşturan alüminyum bazlı bileşenler bulunabiliyor. Bu nedenle satın alınan ürünün etiketine bakmak, nasıl bir etki gösterdiğini anlamayı kolaylaştırıyor.

VÜCUDUN SERİNLEMESİNİ ENGELLER Mİ?

Terlemek, vücut sıcaklığının dengelenmesine yardımcı olan doğal bir süreç. Ancak ter bezleri yalnızca koltuk altında değil, vücudun büyük bölümünde bulunuyor. Uzmanlara göre koltuk altındaki ter miktarının geçici olarak azaltılması, vücudun kendini serinletme özelliğini önemli ölçüde bozmuyor.

ALÜMİNYUMLA İLGİLİ İDDİALAR TARTIŞILIYOR

Deodorantlarda kullanılan alüminyumun bazı hastalıklara neden olabileceğine dair iddialar uzun süredir gündemde. Ancak bugüne kadar yapılan bilimsel değerlendirmelerde bu iddiaları doğrulayan güçlü bir kanıta ulaşılamadığı belirtildi. Standart ürünler, kullanım talimatlarına uyulduğunda çoğu kişi için güvenli kabul ediliyor.

"TAHRİŞ OLMUŞ CİLDE SÜRMEYİN"

Deodorantı yeni tıraş edilmiş, kızarmış veya tahriş olmuş bölgelere uygulamak yanma ve hassasiyete yol açabilir.

Son dönemde tüm vücut için hazırlanan ürünler yaygınlaşsa da uzmanlar, düzenli temizlik yapan çoğu kişi için standart koltuk altı deodorantının yeterli olabileceğini ifade etti.

"AŞIRI TERLEMEYİ HAFİFE ALMAYIN"

Uzmanlara göre, kıyafetleri tamamen ıslatacak veya günlük hayatı zorlaştıracak kadar yoğun terleme, hiperhidroz adı verilen durumla bağlantılı olabilir.

Terlemede aniden artış yaşanması, kokunun belirgin biçimde değişmesi ya da şikayetlerin günlük yaşamı etkilemesi halinde bir uzmana başvurulması önerildi.