Deprem ağı uygulaması bildirim gelmiyor, ne yapmalıyım? Deprem ağı uygulaması bildirim gelmiyor sorunu ve çözümü

Büyük bir fay hattı üzerinde yer aldığı bilinen Türkiye, dünya genelindeki deprem bölgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle depremi önceden tespit eden bazı uygulamalar geliştirilmiş bu sayede olası can kayıplarının ve mal kayıplarının önüne geçmek hedeflenmiştir. Deprem ağı adı verilen uygulama da bu kapsamda yapılan çalışmalardan biridir.

Deprem ağı uygulaması bildirim gelmiyor, ne yapmalıyım?

Deprem ağı projesi, "Deprem ağı" adı altında 2013 yılında Android uygulaması olarak piyasaya sürülmüş, deprem uyarısı veren bir uygulamadır. Bu deprem uyarı sistemi depremleri en hızlı şekilde tespit etmek ve önceden uyarı vermek amacı ile geliştirilmiştir. Sistem bir deprem tespit ettiği zaman depremin merkez bölgeye çok yakınlığı bulunmayan ama etkilenen yerlerdeki kişiler zarar verici bir sarsıntı gerçekleşmeden birkaç saniye önce uyarı alabilmektedir.

Ancak bazen cihazlarda ve uygulamada deprem ağı uygulaması bildirim gelmiyor uyarısı ile karşılaşılabilir. Böyle bir uyarı ve sorunla karşılaşılması hâlinde öncelikli olarak sorunun neden kaynaklı olduğu doğru olarak tespit edilmeli ve olası çözüm seçeneklerinden biri uygulanmalıdır.

Deprem ağı uygulaması bildirim gelmiyor sorunu ve çözümü nedir?

Android ve iOS kullanan herkesin cep telefonlarına ve mobil cihazlarına indirebileceği bir uygulama olan deprem ağı uygulaması kullanımı kolay bir uygulamadır. Cihaza deprem ağı uygulaması indirildikten sonra bildirimler açılarak uygulama üzerinden bildirim alınabilir. Ancak uygulama indirildiği ve bildirimler açık olduğu hâlde deprem ağı uygulaması bildirimi gelmiyorsa önce sorunun neden kaynaklandığı tespit edilmeli ve olası şu çözüm seçenekleri duruma ve sorunun kaynağına göre uygulanmalıdır:

Ayarlar uygulaması açılır.

Güvenlik ve acil durum menüsünden deprem uyarılarına dokunulur.

"Deprem uyarılarını aç" kısmı kontrol edilir.

Eğer açılmıyorsa: