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Tartıştığı sürücünün önünde ani fren yaparak gitmesini engelledi

İstanbul Esenyurt'ta trafikte sorun yaşadığı sürücüye yol vermeyerek önüne geçen ve ani fren yapan sürücü yakalandı. Yakalanan sürücü S.A.'ya, "tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin TL idari para cezası uyguladı.

Tartıştığı sürücünün önünde ani fren yaparak gitmesini engelledi

Olay, Esenyurt E-5 karayolu Edirne istikametinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, trafikte iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından sürücü S.A. (41) adlı kadın, tartıştığı sürücünün önüne geçip ani fren yaparak yol vermedi.

TRAFİKTE TEHLİKELİ HAREKETLER

Kadın sürücünün yolu engelleyerek, ani fren yaptığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

12 BİN TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI

Yakalanan sürücü S.A.'ya, "tehlikeli şerit değiştirmek, gereksiz ani yavaşlamak ve saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 12 bin TL idari para cezası uyguladı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt trafik kavga
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