Marmara'da deprem hareketliliği! İstanbul'da sarsıntılar sürüyor: Büyüklüğü açıklandı

Marmara Denizi Adalar fayında son günlerde yaşanan hareketlilik tedirginliğe yol açmıştı. Mikro depremler sonrası 'İstanbul'da deprem mi olacak?' sorusu gündeme gelirken, dün gece boyunca büyüklüğü 1,1 ila 3,2 arasında değişen çok sayıda deprem yaşandı.

KANDİLLİ 3.1 OLARAK AÇIKLADI

Hareketlilik bugün de devam ediyor. İstanbul'da bugün hissedilen bir sarsıntı yaşandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3.1 olarak kayıtlara geçti.

AFAD 2.8 OLARAK DUYURDU

Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı depremin büyüklüğünü 2.8 olarak açıkladı. Saat 11:30'da meydana gelen depremin derinliği ise 7.05 kilometre olarak kayıtlara geçti.

GECEDEN SABAHA 42 SARSINTI

Dün Marmara'da ciddi şekilde mikro deprem hareketliliği yaşandı. Dün saat 17.43'te 3,2 büyüklüğünde deprem yaşanmıştı. Bu depremin ardından geceden sabaha kadar yaklaşık 42 mikro deprem yaşandı.

BEKTAŞ'TAN MARMARA'DAKİ HAREKETLİLİK İÇİN AÇIKLAMA: "POTANSİYELİ GÖZ ARDI EDİLEMEZ"

Uzmanlar da Marmara'daki hareketlilik sonrası art arda açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Osman Bektaş "Armijo vd. (2005), Carton vd (2007) deniz tabanını doğrudan gözleyerek Adalar Fay Zonunda 20–30 km uzunluğunda genç bir fay kırığı belirledi ve bunu 1963 M6.3–6.4 depremiyle ilişkilendirdi. Bugün aynı fay zonunda yoğun mikrodeprem aktivitesi var. Bu durum “büyük deprem geliyor” demek değildir. Ancak 1963’te kırılmış, bugün yeniden mikrodeprem üreten Adalar Fayı’nın M6+ deprem potansiyeli göz ardı edilemez. Asıl soru: Bu mikrodepremler gerilim birikimini mi, yoksa derin creep ile enerji boşalmasını mı gösteriyor?" ifadelerini kullandı.

ÜŞÜMEZSOY: "ADALAR FAYI BÜYÜK DEPREM ÜRETMEZ"

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy da konuyla ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. Büyükada çevresindeki fay yapısına ilişkin konuşan Üşümezsoy, Adalar fayının uzun süredir aktif olmayan, yaşlı bir yapı olduğunu söyledi. Üşümezsoy, bölgedeki bu faydan yıkıcı büyüklükte bir deprem beklemediğini belirterek, son sarsıntıların da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.