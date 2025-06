Deprem anında evin en güvenli yeri neresi, neden? Uzmanlar ne diyor?

Dünyanın her yerinde her an meydana gelebilecek olan doğal afetlerden biri de depremdir. Depreme karşı hem bireysel hem de toplum olarak hazırlıklı olmak ve çeşitli önlemleri almış olmak gerekir. Bu konuda uzmanlıkları bulunan kişilerin ve kurumların verdikleri eğitimler alınmalı, uyarılar mutlaka dinlenmelidir.

Deprem anında evin en güvenli yeri neresi, neden?

Deprem olmadan önce deprem sırasında ve depremden hemen sonra yapılması ve gözden kaçırılmaması gereken bazı şeyler vardır. İnsanların kendilerini deprem sırasında güvende tutabilmesi, mümkün olduğu kadar sakin ve soğukkanlı kalabilmesi son derece önemlidir. Kişilerin hem kendi hayatlarını hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye atmaması için bilinçli ve mümkün olabildiği kadar sakin olması gerekir.

Uzmanlara göre depremden önce alınması gereken önlemler alındıysa deprem sırasında panik olmadan yine uzmanların belirttiği şekilde söylenen adımların takip edilmesi önemlidir. Çıkışa yakın ve kolay ulaşılır bir yerde konumlandırılacak bir deprem çantası oluşturmak da deprem öncesi alınması gereken önlemlerden biridir. Deprem çantası düzenli olarak güncellenmelidir.

Deprem sırasında eğer binadayken deprem olduysa panik ortamı oluşmasına izin vermeden daha önceden belirlenen çıkışlar kullanılarak bina terk edilmelidir. Ayrıca belediyeler, muhtarlıklar gibi yetkili kişiler ve kurumlar tarafından önceden belirlenmiş olan acil toplanma alanlarına gidilmelidir.

Her semtin ve muhitin acil toplanma alanı önceden belli olduğu için kişiler e-Devlet üzerinden kendine en yakın toplanma alanını önceden öğrenmiş olmalıdır. Bu noktada en önemli olan deprem sırasında ve deprem bitene dek olunabilecek en güvenli yerde olmaktır.

Uzmanlar ne diyor? Deprem anında en güvenli yer neresidir?

Eğer deprem anına evdeyken yakalanıldıysa evin en güvenli bölgesine, uzmanların belirttiği yönergelere uyarak gidilmelidir. Deprem anında binanın olabilecek en güvenli yeri o binanın yapı özelliklerine, kaç katı olduğuna ve bina yapımında kullanılmış olan malzemelere göre değişiklik gösterir. Binaların taşıyıcı sistemlerine yakın olan iç duvarların köşeleri, yapı olarak daha dayanıklıdır. Bu yüzden buralar çökme riski daha az olan bölgeler olarak kabul edilir. Deprem anında bu noktalara yönelmek evdekiler ya da ofis içindekiler için hayat kurtarıcı olabilmektedir.

Deprem olurken uzak durulması gereken bazı noktalar da vardır. Dış duvarlar, camlı olan yüzeyler mutlaka uzak durulması gereken bölgelerdendir. Çünkü deprem olurken camların kırılması, dış duvarların yıkılması gibi durumlar gerçekleşebilir ve bu da kişilerin hayatlarını riske atabilir.

Koridorlar, genel olarak iç duvarlar ile çevrili olarak yapılır. Bu yüzden de dış duvarlara göre çok daha güvenli olarak kabul edilirler. Sarsıntı olurken düşebilecek eşyaların önceden sabitlenmiş olması da gerekir. Sabitlenmemiş olan eşyaların bulunduğu alanlardan uzak durulmalıdır.

Evdeki ya da ofislerdeki en güvenli yerler önceden tespit edilmelidir. Ayrıca gaz vanası, su vanası, elektrik sigortaları gibi noktaların da yerleri mutlaka herkes tarafından bilinmelidir. Aynı şekilde hazırlanmış olan deprem çantasının yeri de evdeki ya da ofisteki herkes tarafından biliniyor olmalı ve herkes tarafından kolaylıkla ulaşılabilir olmalıdır.

Kapalı alanlardaki en güvenli bölgeleri önceden belirlemiş olmak da son derece önemlidir. Bu tespitler önceden yapılmalı ve ayrıca en riskli bölgeler de belirlenmelidir.