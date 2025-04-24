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Deprem bitti, kavga başladı: Gece evlerine giremeyen depremzedeler birbirlerine girdi

Saatler önce yaşadıkları paniği unutup kavgaya tutuşan depremzedelerin görüntüleri gündem oldu. 13 saniyelik deprem sonrası geceyi bir futbol sahasına geçiren ailelerin kavgasına kadınlar ve çocuklar da karıştı. Tekmelerin, yumrukların havada uçuştuğu anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Deprem bitti, kavga başladı: Gece evlerine giremeyen depremzedeler birbirlerine girdi

Çarşamba günü saat 12.49'da Silivri merkezli meydana gelen deprem sonrası bazı aileler geceyi Başakşehir'de bulunan Şahintepe kapalı spor parkındaki futbol sahasında geçirdi. Ailelerin halı sahada dinlendiği sırada henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışma çıktı.

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Erkekler arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.Kavgaya kadınlar da dahil olunca ortalık karıştı. Çocuklar kavgayı ayırmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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TEKMELER YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga sırasında öfkelenen aileler tekme ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. Halı sahanın çeşitli noktalarında dakikalarca süren kavga sırasında kimi çocuklar kaçtı kimi çocuklar ise kavgayı ayırmaya çalıştı.

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Kavga ve futbol sahasının karıştığı anlar futbol sahasının güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem kavga
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