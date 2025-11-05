HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Deprem fırtınasının etkisindeki Sındırgı'yla ilgili dikkat çeken karar! 'Afet bölgesi' ilan edildi

Bir süredir deprem fırtınasının yaşandığı Balıkesir'in Sındırgı ilçesi "Genel hayata etkili afet bölgesi" ilan edildi. Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, bölgede hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlandığını ve tüm imkânlarla sahada çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Deprem fırtınasının etkisindeki Sındırgı'yla ilgili dikkat çeken karar! 'Afet bölgesi' ilan edildi
Doğukan Akbayır

Türkiye, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir süredir meydana gelen depremleri konuşuyor. Sındırgı'da iki büyük deprem ve arasında yaşanan binlerce sarsıntı bölge halkının diken üstünde durmasına yol açarken, dikkat çeken bir karar geldi.

Deprem fırtınasının etkisindeki Sındırgı yla ilgili dikkat çeken karar! Afet bölgesi ilan edildi 1

AFET BÖLGESİ İLAN EDİLDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Dr. Belgin Uygur, açıklamasında şu bilgilere yer verdi:

"22 bin 616 binada, 33 bin 813 bağımsız bölümün tespitini tamamladık. Bu süreçte 560 binada, 898 bağımsız bölümün güçlendirme veya yenileme ihtiyacı belirlendi. Vatandaşlarımızın barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla 25 milyon lira kaynak sağladık. Sındırgı Belediyesi'ne 2 milyon 500 bin lira acil yardım ödeneği, 7 muhtarlığa 35 bin lira, 107 haneye 2 milyon 140 bin lira taşınma yardımı, 60 haneye 6 milyon 600 bin lira taşınma ve barınma desteği, 2 haneye 104 bin lira eşya yardımı, 167 aileye ise toplam 8 milyon 740 bin lira nakdi destek sağlandı."

Deprem fırtınasının etkisindeki Sındırgı yla ilgili dikkat çeken karar! Afet bölgesi ilan edildi 2

Konteyner kurulumlarına ilişkin de bilgi veren Uygur, "293 başvurunun tamamı değerlendirildi. Sındırgı merkezde 40, kırsalda 69 konteyner kuruldu. Bigadiç'e 6 konteyner sevk edilerek aileler yerleştirildi. Kültür Caddesi'nde 11 adet 450 metrekarelik prefabrik iş yeri alanının zemini hazırlandı" dedi.

Ayrıca cami alanlarına 112 metrekarelik çok amaçlı çadırların, Şerifpaşa ve Sanayi Camii için ise 400 metrekarelik prefabrik mescitlerin kurulumunun sürdüğünü ifade etti. Üreticilere de destek verildiğini belirten Uygur, 25 hayvan çadırından 18'inin teslim edildiğini söyledi.

Deprem fırtınasının etkisindeki Sındırgı yla ilgili dikkat çeken karar! Afet bölgesi ilan edildi 3

"BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK"

Belgin Uygur, 10 Ağustos günü meydana gelen depremin ardından da Sındırgı ve Bigadiç'te yapılan çalışmalara değinerek, "385 köy evi, 135 konut, 11 iş yeri ve 1 caminin temel atma törenini Bakanımız Murat Kurum ile birlikte gerçekleştirmiştik. O süreçte 100 depremzede ailemizi hazır bulunan TOKİ konutlarına yerleştirdik" ifadelerini kullandı.

Uygur, devletin tüm kurumlarıyla birlikte vatandaşların yanında olduğunu vurgulayarak, "Afetin izleri tamamen silinene kadar bölgedeki çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uzun süredir ortada yoktu! Abdullah Gül Kuveyt'te ortaya çıktıUzun süredir ortada yoktu! Abdullah Gül Kuveyt'te ortaya çıktı
Didim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklamaDidim’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir Sındırgı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Yer: Diyarbakır! Kasap dükkanında vahşet... Tartışma meydan savaşına döndü: 2 ölü, 2 yaralı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Hastanede tedavi görüyordu! Zayıflığı dikkatlerden kaçmadı

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Arda Güler, Liverpool'a fazla geldi! İngiltere'de protesto ettiler, yuhaladılar, ıslıkladılar...

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Şevket Altuğ, Ahmet Gülhan'ın cenazesinde ortaya çıktı! Son hali dikkat çekti

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

Motosikletlerle ilgili yeni düzenleme! EGM'den açıklama geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.