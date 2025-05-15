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Deprem güvenlik bilgileri nelerdir? Ev ve iş yerinde temel deprem güvenlik bilgileri

Depremler, dünya çapında ve bilhassa ülkemiz coğrafyasında sıkça görülen doğal afetler arasında yer alır. Depremin ne zaman olacağı tam olarak bilinemediğinden her zaman hazırlıklı olmak oldukça önemlidir. Depremin öncesinde ve deprem olurken yapılması gerekenler hakkında bilgi sahibi olmak hayat kurtarır. Peki, deprem güvenlik bilgileri nelerdir?

Deprem güvenlik bilgileri nelerdir? Ev ve iş yerinde temel deprem güvenlik bilgileri
Defne Vera Şahin

Deprem ne zaman yaşanacağı net olarak tespit edilemeyen doğal afetler arasında yer almaktadır. Deprem konusu gündeme geldiğinde daima yıkıcı etkilerinden endişe edilir. Ama deprem güvenliği hakkında doğru bilgiler edinildiği takdirde depremden kaynaklanan mal ve can kayıpları ciddi oranda azaltılabilmektedir. Depremlerde meydana gelen can ve mal kayıplarının en önemli sebeplerinden biri kişilerin deprem anında kendilerini nasıl koruyacaklarını ve ne yapmaları gerektiğini bilmemeleridir. Bu kapsamda 'İş yerinde temel deprem güvenlik bilgileri neler?' ve 'Evde temel deprem güvenlik bilgileri neler?' sorularının yanıtları aranır.

Deprem güvenlik bilgileri nelerdir?

Deprem esnasında sergilenecek en doğru davranış, panik yaşamamak ve güvenli bir alanda depremin sonlanmasını beklemektedir. Bu şartları uygulayabilmek için iki pratik yönteme başvurulabilir. Bunlardan ilki, resmi kurumların ve deprem konusunda uzmanlaşmış sivil oluşumların tavsiyelerine uygun şekilde deprem önlemlerinin alınmasıdır. Diğer bir yöntem ise alınacak önlemlerle ilgili aile üyelerinin/çalışanların konu hakkında bilgilendirilmesi ve tatbikat gerçekleştirilmesidir. Bu noktada 'Evde temel deprem güvenlik bilgileri neler?' ve 'İş yerinde temel deprem güvenlik bilgileri neler?' sorularına yanıt aranmaktadır.

İş ve ev ortamında deprem güvenliği hakkında bilinmesi gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz:

1. Güvenli alan tespit edilmelidir

Deprem esnasında oluşabilecek can kayıplarını ve yaralanmaları engelleyebilmek için güvenlik önlemlerini hızlı bir şekilde sağlamak oldukça önemlidir. Bu konuda bilinmesi gereken ilk unsur ev ve iş ortamındaki güvenli noktaların tespit edilmesidir. Yaylı büyük mobilyaların etrafıyla beraber katlar arasında güçlendirilmiş kirişlerin altları ve iç duvar yanları güvenli bölgeler olarak işaretlenebilir.

2. Çıkış yolları belirlenmelidir

Deprem esnasında güvenli bir yerde bekledikten sonra sarsıntı sona erdiğinde olabildiğince hızlı bir şekilde binadan ayrılmak gerekir. Bu şartı yerine getirebilmek için ev ve iş ortamlarında birden fazla güvenli çıkış rotası belirlenmelidir.

3. Deprem çantası hazırlanmalıdır

Ortamdaki kişi sayısına göre olacak şekilde deprem çantası hazırlamak, depremin ardından oluşabilecek acil ihtiyaçlar açısından son derece önemlidir. Deprem çantasında genel olarak ihtiyaç duyulabilecek su, kuru gıda, kıyafet, battaniye, ilaç, el feneri, pil, ilk yardım kiti gibi eşyalar yer almalıdır. Bununla beraber zorunlu deprem sigortasına ait poliçe gibi önemli belgeler de çantanın içinde bulunmalıdır.

4. Yangın söndürücüleri kontrol edilmelidir

Sarsıntı esnasında veya sonrası için oluşabilecek yangınlar için mutlaka önlem alınmalıdır. Bu nedenle ev ve iş ortamındaki yangın söndürücü tüplerin doğru bir şekilde konumlanmış olduğu ve çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir.

5. Güç ve gaz kaynakları kapatılmalıdır

Deprem esnasında, gaz ve elektrik akışını kapatmak gibi acil durum önlemleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. Sarsıntı esnasında veya sonrasında bu önlemlerin alınması gerekir.

6. Eşyaların devrilme riski azaltılmalıdır

Sarsıntılar esnasında ortaya çıkan yaralanmaların pek çoğunun sabitlenmemiş eşyalar sebebiyle olduğu bilinmektedir. Duvarda asılı olan eşyaların ve yüksek ebatlı mobilyaların tamamen duvara sabitlenmesi ise bu tür tehlikelerin önüne geçilmesini sağlar.

7. Aile veya ekiple iletişim planı oluşturulmalıdır

Deprem esnasında ve sonrasında diğer kişilerle olan iletişimin aksamaması için planlama yapılması gerekir. Bu planda acil durumlarda nerede bir araya gelineceği ve nasıl iletişim kurulabileceği önceden belirlenmelidir.

8. Bina güvenliği hakkında bilgi edinilmelidir

Ev veya iş yerinin bulunduğu binanın olası bir depreme ne kadar dayanıklı olduğu konusunda bilgi edinilmelidir. Bunun için uzmanlardan yardım istenmelidir. Bu sayede olası güçlendirme ve iyileştirme çalışmaları gerçekleştirilerek kayıpların önüne geçilebilir.

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