Deprem hastaneyi vurdu! Silivri'de hastalar bahçeye taşındı...

Marmara Denizi'nde saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yayınlanan verilere göre, bugün sabah saat 09.13 itibarıyla artçı depremler yaşanmaya başladı ve 50'den fazla deprem meydana geldi. Deprem Marmara Bölgesi'nin tamamında hissedilirken, artçı sarsıntılar hala devam ediyor.

HASTALAR DIŞARIYA TAŞINDI

HaberTürk'ün haberine göre, Silivri Devlet Hastanesi'ndeki tüm hastalar, hastanenin bahçesine tahliye edildi. Hastaların tamamı sedyeleriyle dışarı taşınırken, hastaneden yapılan açıklamada, içeride hiçbir hastanın kalmadığı açıklandı. Hastaların tedavisine dışarıda devam ediliyor.

HASTANENİN O HALİNE TEPKİ YAĞDI

Öte yandan sosyal medyada paylaşılan görüntüler infial yarattı. Depremin ardından Silivri Devlet Hastanesi'nde meydana gelen yarıklara sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.