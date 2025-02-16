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Deprem olmadan kolonlar çatlıyor! İstanbul'da bir bina daha boşaltıldı... Gidecek yeri olmayanlar otele gönderildi

16.02.2025 08:13
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Türkiye her gün depremi konuşurken İstanbul'da tahliye edilen binalara bir yenisi daha eklendi. Tuzla'da 4 katlı bir apartmanın kolonlarından çatlama sesleri geldi. 16 daireli apartmanda oturanlar panikle ekiplere haber verdi. Tahliye kararı verilen bina boşaltıldı ve gidecek yeri olmayanlar otele yerleştirildi. Binayla ilgili kararın önümüzdeki günlerde çıkması bekleniyor.

Deprem olmadan kolonlar çatlıyor! İstanbul'da bir bina daha boşaltıldı... Gidecek yeri olmayanlar otele gönderildi

Tuzla'da bir binada duvarlardan çatlama sesinin duyulması üzerine durum ekiplere haber verildi. Kolonlarında çatlak olduğu tespit edilen bina ekipler tarafından tahliye edildi.

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ÇATLAMA SESLERİ PANİK YARATTI

Olay, 23.00 sıralarında Evliya Çelebi Mahallesi ela Sokak üzerinde bulunan bir site içerisindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Alınan bilgiye göre bir bina sakininin duvarlarda çatlama sesi duyduğunu söylemesi üzerine durum ekiplere ihbar edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi.

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BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı inceleme sonucu o kolonlarda çatlak olduğu tespit edilen bina çökme riskine karşı ekipler tarafından tahliye edildi. 16 dairenin bulunduğu binadaki tahliye edilen biraz sakinlerinin bir kısmının yakınlarına gideceği, gidecek yeri olmayanların kaymakamlık tarafından otellere yerleştirileceği öğrenildi. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.

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"YARIM SAATTE BOŞALTILMA KARARI ÇIKTI"

Konuyla ilgili konuşan Gökçe Apaydın, "2 numaralı dairede çökme sesi duyduk. Sonra ekiplere haber verdik. Bilgi doğrultusunda AFAD geldi, mühendislerle birlikte araştırma yaptılar, yarım saatte binanın boşaltılma kararı çıktı. Bazı söylentiler var ama belediyenin raporu gelene kadar kimse kesin bir şey söyleyemiyor. O süre içerisinde de bina zabıta tarafından mühürlü olarak bekletilecek. Kaymakamlık tarafından da gidecek yeri olmayanlar için yer ayarlanmaya çalışılıyor" dedi.

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BİNA 20 YILLIK

Bina sakinlerinden Gökmen isimli çocuk, "Annemlerle evde oturuyorduk. Ondan sonra kolonlardan ses geldi. Önceden de geliyordu. Sonra polis itfaiye geldi, bina boşaltıldı. Bina 15-20 yıllık var. 2005 yılında yapıldı. Çok şükür olay da zarar gören olmadı" şeklinde konuştu.

VERİLECEK KARARI BEKLİYORLAR

Kolonlardaki çatlama sesini duyan ve ekiplere haber veren Hidayet Hasanoğlu, "Evde otururken duvarlardan çatlak sesi duymaya başladık. Telaşlanarak birimlere haber verdik. İtfaiye geldi AFAD geldi. Binada risk teşkil olduğu için binayı boşalttılar. Herkes tahliye edildi. Şu anda bina boş. Birimler zaten beklemede. Güvenlik önlemleri üst düzeyde bekliyoruz. 2-3 gün bekleme yapılacak. Daha sonra yetkililer tekrar gelip kontrol edecek ve karar verilecek" dedi. (İHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Tuzla kolon tahliye
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