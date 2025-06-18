Deprem profesörünün villasında kaçak kat çıktı! Dava sonucunu beklemedi: Hem yıktı, hem satışa çıkardı

Deprem konusundaki açıklamalarıyla kamuoyunda sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez Kuşadası’ndaki villasına izinsiz olarak yaptığı ek yapılarla haber oldu.

KAÇAK BÖLÜMLER TESPİT EDİLDİ

Komşularının ihbarı üzerine Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, Ercan’ın villasında kaçak bölümler tespit edildi. Zemin katta ruhsatsız kapatmalar, çatı katında kaçak kat çıkıldığı ve bahçede imar barışına aykırı müştemilat yapıldığı belirlendi.

YIKIM KARARI KENDİSİNDEN GELDİ

Belediye, tespit edilen usulsüz yapılar için yasal işlem başlattı. Ancak Ercan, hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden kendi kararıyla harekete geçti. Kaçak bölümlerin yıkımını üstlenen Ercan, sabah saatlerinde başlatılan çalışmayla izinsiz yapıların tamamını kaldırttı.

VİLLAYI SATIŞA KOYDU

Yeni Asır’ın haberine göre, yıkımın ardından Ercan, villasını bir emlak firması aracılığıyla satışa çıkardı ve Kuşadası’ndan ayrıldı.

Kuşadası Belediyesi'nin açtığı dava süreci devam ederken, Ercan’ın bu kararı, “yanlıştan dönme” adımı olarak yorumlandı.