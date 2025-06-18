Deprem profesörünün villasında kaçak kat çıktı! Dava sonucunu beklemedi: Hem yıktı, hem satışa çıkardı

Deprem konusundaki açıklamalarıyla kamuoyunda sıkça gündeme gelen Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bu kez Kuşadası’ndaki villasına izinsiz olarak yaptığı ek yapılarla haber oldu.
Komşularının ihbarı üzerine Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde, Ercan’ın villasında kaçak bölümler tespit edildi. Zemin katta ruhsatsız kapatmalar, çatı katında kaçak kat çıkıldığı ve bahçede imar barışına aykırı müştemilat yapıldığı belirlendi.
Belediye, tespit edilen usulsüz yapılar için yasal işlem başlattı. Ancak Ercan, hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden kendi kararıyla harekete geçti. Kaçak bölümlerin yıkımını üstlenen Ercan, sabah saatlerinde başlatılan çalışmayla izinsiz yapıların tamamını kaldırttı.
Yeni Asır’ın haberine göre, yıkımın ardından Ercan, villasını bir emlak firması aracılığıyla satışa çıkardı ve Kuşadası’ndan ayrıldı.
Kuşadası Belediyesi'nin açtığı dava süreci devam ederken, Ercan’ın bu kararı, “yanlıştan dönme” adımı olarak yorumlandı.
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