Deprem sonrası Bakan Uraloğlu'ndan karayolları, havalimanları, tren ve metrolarla ilgili açıklama

İstanbul'da deprem! Marmara denizi Silivri açıklarında saat 12.49'da meydana gelen depremin ardından Büyükçekmece açıklarında da saat 12.51'de 4.4, saat 13.02'de 4.9, saat 13.02'de 4.5 büyüklüğünde depremler oldu. Deprem başta İstanbul olmak üzere çok sayıda ilde şiddetli hissedildi. Sarsıntıyla birlikte insanlar kendilerini dışarı attı.

Depremin ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan da açıklama geldi.

"HERHANGİ BİR HASARA VEYA OLUMSUZ BİR DURUMA RASTLANMAMIŞTIR"

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İstanbul Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6.2 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

İlk incelemelerimizde karayollarımızda, havalimanlarımızda, tren ve metrolarımızda herhangi bir hasara veya olumsuz bir duruma rastlanmamıştır.

Ekiplerimiz sahada genel tarama ve kontrol faaliyetlerini sürdürmektedir.

Rabbim ülkemizi ve aziz milletimizi her türlü afetten korusun"



Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır