HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, afet konutlarını incelemek için gittiği Kahramanmaraş’ta deprem sonrası çadırlarının önünde ağlarken görüntülenen Mehmet–Hatice Koyunlu çiftini köy evlerinde ziyaret etti. Yeni evlerinde Bakan Kurum’u sevinç gözyaşlarıyla karşılayan çift, kendilerine sağlanan konut için teşekkür ederek “Bizi bu çileden kurtardınız” dedi. Bakan Kurum da “O acı günlerden sonra bugünleri görmek bizim için büyük mutluluk” diye konuştu.

Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum'dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret

Asrın felaketi ardında 11 ilde ağır yıkım, binlerce can kaybı ve büyük acılar bıraktı. Depremde yıkılan evleri ve kaybettikleri yüzlerce küçükbaş hayvanları için gözyaşı döken Mehmet-Hatice Koyunlu çifti de o günlerde çaresizliğin ve dirayetin simgesi olmuştu. Hatice Koyunlu’nun “Allah devletimize zeval vermesin. Yüce rabbime hamdolsun” sözleri yüreklere dokunmuştu.

Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret 1

BAKAN KURUM: BUGÜNLERİ GÖRDÜK YA RABBİMİZE ŞÜKREDİYORUZ

Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Koyunlu çiftinin Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Tevekkeli Mahallesi’nde inşa edilen köy evlerine misafir oldu. Sevinç gözyaşlarıyla Bakan Kurum’u karşılayan Hatice Koyunlu, “Ekibine, emeği geçenlere hepsine teşekkür ederim. Allah onlardan razı olsun. Bizi bu çilelerden kurtardılar. Bu dertten kurtardılar. Allah'ım dünya durdukça durasınız. Allah'ım seni başımdan eksik etmesin ciğerim” dedi. Bakan Kurum ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını aileye ileterek, “Allah böyle bir depremi bir daha yaşatmasın. Güle güle oturun. Biz seni izledik, üzüldük. Beraber ağladık, beraber mücadele ettik. Şimdi de sizi böyle görüyoruz ya dünyanın en büyük mutluluğu bu bizim için. O acı günlerden sonra bugünleri gördük ya Rabbimize şükrediyoruz, hamdediyoruz” ifadelerini kullandı.

Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret 2

“ANNENİN ELLERİNDEN ÖPERİM, SENİN GİBİ EVLAT YETİŞTİRMİŞ…”

Bakan Kurum’a sarılan Hatice Koyunlu’nun, “Annene minnettarım, çok selam ederim. Onun ellerinden öperim, senin gibi evlat yetiştirmiş... Ne mutlu Türkiye’ye” sözleri ziyarete katılanları duygulandırdı. Mehmet Koyunlu da “Çok mutluyuz. Sayenizde villa gibi evde oturuyoruz. Benim imkanım yoktu böyle bir ev yapmaya” dedi. Bakan Kurum ise “Hep beraber yaptık, birlikte yaptık. Allah güle güle oturmayı nasip etsin” yanıtını verdi.

Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret 3

ŞANTİYELERİ ZİYARET ETTİ, ESNAFI DİNLEDİ

Bakan Kurum Kahramanmaraş programı kapsamında Doğukent’teki şantiye alanında inceleme yaptı, örnek daireyi inceledi. Ardından Azerbaycan Mahallesi ve yeni valilik binası çevresindeki şantiyelerde inceleme yapan ve esnafı ziyaret eden Bakan Kurum tüm çalışmaların yıl sonuna kadar tamamlanacağını söyledi. Bakan Kurum kentte devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili belediye binasında koordinasyon toplantısı da düzenledi.

Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret 4

Deprem sonrası çadır önünde ağlarken görüntülenmişlerdi... Bakan Kurum dan Koyunlu çiftinin yeni evine ziyaret 5

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlamasıBilecik’te ilginç bir Dünya Şoförler Günü kutlaması
Bakan Tunç'tan 11. yargı paketi açıklamasıBakan Tunç'tan 11. yargı paketi açıklaması

Anahtar Kelimeler:
Murat Kurum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.