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  4. Deprem sonrası hayata tutunma mücadelesi: Sevcan Calp ve ailesinin hayali gerçek oldu

Deprem sonrası hayata tutunma mücadelesi: Sevcan Calp ve ailesinin hayali gerçek oldu

31.01.2025 10:15
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Hatay’da asrın felaketinden sonra enkaz altından sağ çıkmayı başaran fakat babasını kaybeden Sevcan Calp, zorlu süreçlerden sonra hayalini gerçekleştirdi ve kendi iş yerini açarak ailesinin ekonomisine katkı sağladı.

Deprem sonrası hayata tutunma mücadelesi: Sevcan Calp ve ailesinin hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş merkezli depremler, Hatay’da büyük yıkımlara yol açmış, 25 bine yakın insan hayatını kaybetmiş ve binlerce bina yerle bir olmuştu.

Hatay’ın İskenderun ilçesinin Kurtuluş Mahallesi’nde depreme yakalanan Calp ailesi, enkaz altında 20 saat kaldıktan sonra sağ kurtarıldı.

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Depremin yaralarını sarmak ve asrın felaketinin izlerini silmek isteyen ailede 2 evlat anneleriyle birlikte annelerinin hayalini gerçekleştirdiler.

hayal gerçekleşti

Sevcan Calp, deprem sonrası tüm kayıplarına rağmen, emek vererek ailesinin geçimine katkıda bulunuyor ve yeni bir başlangıç için umut taşıyor.

“ANNE BAŞIN DÖNMÜYOR, BİNA DÖNÜYOR”

Depremin ikinci yılı yaklaşırken çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ve evlatlarıyla birlikte ekmek parası için mücadele ettiklerini belirten Sevcan Calp, “Depreme uykumuzda yakalandık. Ben, 4 çocuğum ve babam koridora kaçtık ve bina yıkıldı."

"20 saat sonra enkazdan çıkarıldım ve bir süre sonra memleketime geldim, konteynerdeyiz hayata tutunmaya çalışıyoruz. "

"Depremde yaşadığımız o anı bir daha yaşamak istemiyorum. İki oğlumun belden aşağı ayakları sakat derken bedenleri yerinde çok şükür ama ayakları aksak kaldı. "

deprem anı

"Ben babamı kaybettim yanımdaydı. Anne başın dönmüyor, bina dönüyor dedi ve gözümüzü enkaz altında açtık. Benim hayalimdi, zaten gençliğimden beri oğluma teklif ettim ve olur anne dedi. Rızkımızın peşine düştük.
Depremden sonra her şeyimizi kaybettik, bir iğnemizi bile alamadık rızkımızı artık burada arayacağız. Konteynerde 4 çocuğum, eşim ve ben 6 kişi kalıyoruz. Depremin ikinci yıl dönümü yaklaştığı zaman insan o anı yaşadığı için diyorum ya duygular yani ifade edemiyorsun yani yaklaşmasına gerek yok zaten her zaman yaşıyorsun.
Depremi yaşadıktan sonra bayağı bir sıkıntılardan sonra hayatta tutunmaya devam ettik ki hayatta kalmak zorundayız hem ekonomiye hem de kendimize katkı sağlıyoruz” dedi.

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“HEM AYAKTA DURMAYA ÇALIŞIYORUZ HEM DE ÜLKEMİZİN EKONOMİSİNE DESTEK OLMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Enkazdan 20 saat sonra çıkan ve 72 ameliyat geçiren 23 yaşındaki Doğuş Samet Calp ise, “6 Şubat depreminde enkaz altında kaldık 7 aylık bir hastane sürecimiz oldu tedavimizi olduk. "

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"20 saat sürdü kurtarılmamız AFAD tarafından kurtarıldık. 72 tane ameliyat geçirdim ayağımdan dolayı kalıcı hasarlı olduğu için herhangi bir işte çalışamıyorum ailemle birlikte almış olduğumuz karardan ötürü fiziken herhangi bir yerde çalışmama müsaade edilmediği için birlikte bir iş yeri açtık. "

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"Deprem sonrası kadın iç giyim üzerine açtığımız mağazada hem ayakta durmaya çalışıyoruz hem de ülkemizin ekonomisine destek olmaya çalışıyoruz. Kendimizi toparlama gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı.Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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