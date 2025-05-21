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Deprem uygulamaları neler, nasıl kullanılır ve nasıl indirilir? En iyi deprem uygulaması

Doğal afetlerden mümkün olduğunda korunabilmek, olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için çeşitli önlemler alınabilmektedir. Devlet destekli önlemlerin de alındığı deprem konusunda teknolojik gelişmelerden de yararlanılmaktadır.

Deprem uygulamaları neler, nasıl kullanılır ve nasıl indirilir? En iyi deprem uygulaması
Ferhan Petek

Son zamanlarda en çok konuşulan konulardan biri olan deprem konusunda can ve mal güvenliğini sağlayabilmek ve olası kayıpların önüne geçebilmek için çeşitli önlemler alınmaktadır. Teknolojiden ve internetten de yararlanılan bu önlemler doğrultusunda mobil cihazlarda ya da cep telefonlarında kullanılabilen uygulamalar da geliştirilmiştir. Bu uygulamalar sayesinde depremi önceden bilmek ya da deprem anında hazırlıklı olmak gibi hedeflere yönelik hareket edebilmek mümkün olur.

Deprem uygulamaları nelerdir?

Tüm dünyada her an yaşanabilecek olan doğal afetlerden korunmak için günümüzde yaşanan teknolojik gelişmelerden de yararlanılmaktadır. Çeşitli uygulamalar ve teknolojiler bu amaçla geliştirilerek olası afetlerin meydana getirebileceği kayıpların önüne geçmek hedeflenmiştir. Birçok deprem uygulaması oluşturulmuş ve cep telefonlarına ya da mobil cihazlara indirilerek kullanılabilir hale getirilmiştir.

Çeşitli deprem uygulamaları hem deprem gerçekleşmeden önce hem deprem sırasında hem de depremden sonraki süreçte faydalı olması için geliştirilmiştir. Örnek olarak deprem uyarı sistemi gösterilebilir. Bu uygulamada Türkiye Deprem Veri Merkezi’nden alınan verileri ileten uygulamalar bu verilerin kullanılması ve deprem çözümlerini kullanıcılara sunması yöntemi ile seçilir. Uygulama bildirimleri açılarak deprem olmadan mümkün olduğunca önce bildirim gelmesi sağlanır.

Deprem uygulamaları nasıl kullanılır? Deprem uygulamaları nasıl indirilir?

Deprem anında ya da öncesinde kullanılması için geliştirilen uygulamalar hem vatandaşların hem de afet birimlerinin kullanımına sunulmuştur. Deprem anında ve sonrasında telefonlarda mutlaka yer alması önerilen uygulamalar AFAD (Afet ve Acil Durum) ve AKUT (Arama Kurtarma Derneği) için de geliştirilmiş ve deprem anında ya da sonrasında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Hayat kurtaran en iyi deprem uygulamalarından bazıları şunlardır:

  • AFAD Acil: 112 çağrı merkezi ile internet üzerinden iletişim sağlar.
  • AKUT Güvendeyim: Doğal afetler sırasında kişi bilgilerini mesaj ile önceden belirlenmiş olan kişilere gönderir ve güvende bilgisi verir.
  • Bridgefy: İnternet olmadan mesajlaşma sağlar.
  • 112 Acil Yardım Butonu
  • Whistle: Düdük uygulamasıdır. Çok yüksek sesler çıkartarak depremde yer tespitinde yardımcı olur.
  • BİP: Tek bir tuş ile konum paylaşımı sağlar.
  • Life 360: Kişilerin konumlarını gösterir. Kullanıcılar yakınlarının deprem anında nerede olduğunu görebilir.
  • Last Quake: Depremleri anında bildirir ve kişiler arası mesaj yolu ile iletişim sağlar.

Türkiye’deki en kapsamlı ve en iyi deprem uygulaması AFAD Acil olarak kabul edilir. Türkiye İç İşleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından geliştirilmiş bir uygulamadır. Tüm uygulamalar Android ya da iOS'a ait uygulama indirme mağazalarından direkt olarak telefona indirilebilir.

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Anahtar Kelimeler:
deprem AFAD Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı mobil uygulama
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