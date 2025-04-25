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Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama! "Büyük bir enerji boşalımı oldu"

Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, İstanbul'da yaşanan 6.2'lik depremle büyük bir enerji boşalımı olduğunu ifade ederek, "Büyük bir depremin önünü kesmiş oldu. Bundan sonra daha büyük bir deprem yerine daha küçük bir deprem olabilir" dedi.

Deprem uzmanından dikkat çeken açıklama! "Büyük bir enerji boşalımı oldu"

Marmara Denizi Silivri açıklarında önceki gün meydana gelen 6,2'lik deprem, birçok ilden de hissedildi. Depremin ardından onlarca artçı deprem meydana geldi. Silivri açıklarında peş peşe meydana gelen depremlerin ardından Jeofizik Mühendisleri Odası Genel Merkez Onur Kurulu Üyesi Jeofizik Yüksek Mühendisi Melih Baki, açıklamalarda bulundu.

"BU DEPREM, BÜYÜK BİR DEPREMİN ÖNÜNÜ KESMİŞ OLDU"

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Yaşanan depremin ardından büyük bir enerji boşalımı olduğuna dikkat çeken Baki, "İstanbul'da meydana gelen depremler sonucu önemli bir enerji boşalımı oldu. Basıncın ne kadar azaldığını, bu depremlerin arkasının gelip gelmeyeceğine arkadaşlarımız çalışıyor. Şu husus çok önemli. Bu deprem, büyük bir depremin önünü kesmiş oldu. Büyük bir enerji boşalımı olunca bundan sonra yaşanacak deprem, daha büyük bir deprem yerine daha küçük bir deprem olabilir. Dolayısıyla bu önemli bir gelişme oldu. Bu depremin ardından yaşanacak basıncın daha büyük bir deprem üretip üretmeyeceğini araştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

"ENERJİ YATAY BOŞALMADI, DİK BOŞALDI"

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Bazı sosyal medya hesaplarında 'İstanbul depremi başka bölgelerdeki depremleri tetikleyecek' açıklamalarının da asılsız olduğuna vurgu yapan Baki, "İstanbul'da yaşanan deprem başka bir depremi tetiklemez. Adana, Hatay ve Kahramanmaraş rahatladı. Silivri'de yaşanan depremin denizde olması ve enerjinin dik bir yönde boşalması büyük bir şans oldu. Çünkü yıkım ve tsunami olmadı. Enerji yatay boşalmadı, dik boşaldı" diye konuştu.

"3 İLDE ENERJİ TRANSFERİ VAR"

Tunceli, Van ve Erzurum arasında deprem beklediklerini anlatan Baki, "Tunceli, Van ve Erzurum arasında bir enerji transferi var. Büyük bir deprem oluşturacak basınç yok. 5 ile 5,5 arasında bir deprem yaşanması bekleniyor ancak yıkım beklenmiyor. İstanbul'da biriken basınç ve enerji önemli derecede boşalmış oldu" dedi.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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deprem
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