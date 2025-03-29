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  4. Deprem zamanı firar etmişti... Yıllar sonra ortaya çıktığı yer şaşırttı! Cezaevine geri gönderildi

Deprem zamanı firar etmişti... Yıllar sonra ortaya çıktığı yer şaşırttı! Cezaevine geri gönderildi

29.03.2025 16:55
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Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
29.03.2025 16:55
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Van'da, 2011 yılında meydana gelen depremde cezaevinden firar eden N.O. (50), babasının evinde gizli bölmede yakalandı. N.O., işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Van M Tipi Cezaevi'nde kalan N.O. firar etti. O dönem yapılan çalışmalarda N.O.’ya ulaşılamadı. Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, N.O.'nun Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

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15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Mahalleye baskın düzenleyen ekipler, N.O.’yu babasının evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı. 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin TL Adli para cezası bulunan N.O., cezaevine teslim edildi.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cezaevi Van
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