Deprem zamanı firar etmişti... Yıllar sonra ortaya çıktığı yer şaşırttı! Cezaevine geri gönderildi

Van'da, 23 Ekim 2011'de meydana gelen 7.2 büyüklüğündeki deprem sırasında, Van M Tipi Cezaevi'nde kalan N.O. firar etti. O dönem yapılan çalışmalarda N.O.’ya ulaşılamadı. Gürpınar İlçe Jandarma Komutanlığı’na bağlı Güzelsu Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, N.O.'nun Gürpınar ilçesine bağlı Akbulut Mahallesi'nde olduğunu tespit etti.

15 YIL KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Mahalleye baskın düzenleyen ekipler, N.O.’yu babasının evinde yaptığı gizli bölmede yakaladı. 'Uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama' suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile 30 bin TL Adli para cezası bulunan N.O., cezaevine teslim edildi.

(DHA)