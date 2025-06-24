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Depremde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Tutuklu sanık tahliye edildi

6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 35 kişinin hayatını kaybettiği Ezgi Apartmanı davasında tutuklu sanık Ertan Danacı, 13 Haziran 2025 tarihli bilirkişi raporunun ardından 23 Haziran’da tahliye edilmişti. Avukat Rezan Epözdemir, bilirkişi raporu hakkında dikkat çeken detaylara işaret etti.

Depremde 35 kişiye mezar olmuştu! Ezgi Apartmanı davasında yeni gelişme: Tutuklu sanık tahliye edildi
Begüm Özkaynak

Ezgi Apartmanı’nda 35 kişinin hayatını kaybettiği deprem dosyasında tutuklu sanıklardan Ertan Danacı tahliye edilmişti. Tahliyeye gerekçe gösterilen bilirkişi raporunun detayları, ortaya çıktı.Avukat Rezan Epözdemir, bilirkişi raporu hakkında "Tespitler bilimsellikten uzak olup, mesnetsizdir" dedi.

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REZAN EPÖZDEMİR: "TESPİTLER BİLİMSELLİKTEN UZAK OLUP, MESNETSİZDİR"

Avukat Rezan Epözdemir sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

35 canımızın hayatını yitirdiği Ezgi apartmanı dosyası ile ilgili alınan ve bir kısım mağdur aileler vekili olarak bize göre açıkça hukuki, fiili dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olan 13.06.2025 tarihli bilirkişi raporu uyarınca tutuklu sanık Ertan Danacı 23.06.2025 itibariyle tahliye edilmiş, pastanelerinde yaptıkları kolon kesme nedeniyle “Olası Kastla Öldürme ve Olası Kastla Yaralama” suçlarından haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan firari sanıklar Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel’in ise müdafileri tarafından yakalama kararlarının kaldırılması talep edilmiştir.
İşbu raporun içerisindeki " …Bina her durumda göçme bölgesindedir…Mevcut Statik Proje tasarımının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. Ancak bu durum nedeniyle tadilatların göçmeye etkisi hususunda net bir bilgi elde edilememektedir…Yapılan analizler Pastane İşletmesi tadilat/tahribatlarının yapının genel davranışına fiziksel anlamda olumsuz bir etki yapmadığını göstermektedir. Bunun sebebinin ise raporda önceden bahsedilen, yapıdaki mevcut (çok yüksek rijitliğe sahip) bodrum kat dış cephe perdeleri olduğu gözlenmiştir….Son olarak, iyileştirilmiş tasarıma talep edilen Müteahhit Firma + Pastane İşletmesi tadilat/tahribatların eklendiği durumda tüm analiz yaklaşımlarında (Senaryo-8A, 8B, 8C) bina “sınırlı hasar” bölgesinden “göçme” bölgesine geçmektedir. Sonuçlar Senaryo-5’ten farklı ve Senaryo-6’ya benzer olduğu için meydana gelen olumsuz davranışın büyük oranda talep edilen Müteahhit Firma tadilat/tahribatlarından dolayı ortaya çıktığı anlaşılmaktadır." şeklindeki tespitler bilimsellikten uzak olup, mesnetsizdir. Mezkur rapora itiraz dilekçemiz bir an evvel dosyasına sunulacaktır. Hakeza 5 kişilik bilirkişi heyetinde yer alan bir Prof. da rapora imza atmamış, muhalefet ettiğini bildirerek ek bir rapor sunmuş ve pastane tadilat/tahribatlarınında kusuru olanları ASLİ KUSURLU olarak değerlendirmiştir. Ezgi apartmanı dosyasının üzerinin örtülmesine ve faillerinin cezasız kalmasına asla izin vermeyeceğiz, hukuken sonuna kadar hep birlikte mücadele edeceğiz.

rezan

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deprem Bilirkişi Kahramanmaraş rapor 6 şubat
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