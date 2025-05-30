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Depremde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan MADO'nun sahipleriyle ilgili karara tepki yağıyor! İki rapor 'asli kusurlu' dedi, üçüncü rapor ile aklandılar

6 Şubat depremlerinde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan MADO’nun sahipleri iki ayrı bilirkişi raporunda da asli kusurlu bulundu! Buna rağmen üçüncü rapor istendi ve yeni raporda suçsuz bulundular, adli kontrolleri kaldırıldı.

Depremde 35 kişinin ölümünden sorumlu tutulan MADO'nun sahipleriyle ilgili karara tepki yağıyor! İki rapor 'asli kusurlu' dedi, üçüncü rapor ile aklandılar
Mustafa Fidan

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem felaketinde 35 kişinin enkaz altında kalarak ölmesinden sorumlu tutulan MADO'nun sahipleriyle ilgili davada yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce iki rapor hazırlanan ve bilirkişilerin asli kusurlu olarak işaret ettiği MADO'nun sahipleri, üçüncü bir rapor hazırlanmasını talep etti ve bu raporda suçsuz bulundu. Karara, sosyal medyada tepki yağdı.

MANOLYA SİTESİ’NDE 35 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Maraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremde, Onikişubat İlçesindeki iki bloklu Manolya Sitesi’nde 35 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yurttaş yaralandı. Açılan davada, iki blokun yıkımından altı sanık sorumlu tutuldu ve yargılama başladı.

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Bilirkişi raporunda, A Blok’un altında bulunan Tarhanacı Kafe’nin bağımsız duvarları kaldırıp ilave kat eklentisi yaptığı ve binanın yıkımda etkili olduğu vurgulandı. Hem Tarhanacı Kafe’nin hem de MADO’nun sahipleri olan Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a “Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma” suçlaması yöneltildi ve 22,5 yıla kadar hapisleri istendi.
Ancak sanıkların bilirkişi raporuna itirazlarıyla Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde görevli yedi akademisyene yeni bir bilirkişi raporu hazırlatıldı.

Yeni raporda da ilk rapordakine benzer ifadeler yer aldı yine Atila Kanbur ile Mehmet Sait asli kusurlu bulundu. Ancak sanıklar bu rapora da itiraz etti ve dosya Pamukkale Üniversitesi’ne gönderildi.

YENİ RAPOR MAHKEMEYE SUNULDU

Bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen beşinci duruşmada Pamukkale Üniversitesi’nden gelen yeni raporun mahkemeye sunulduğu bildirildi.

Prof. Dr. Fatih Çetişli, Prof. Dr. Hüseyin Ceylan, Prof. Dr. Ali Haydar Kayhan, Dr. Öğr. Üyesi Özge Ersu Çakır, Dr. Öğr. Üyesi Engin Nacaroğlu, Dr. Öğr. Üyesi Halit Coza ile Dr. Arş. Gör. Gökhan İmançlı’nın imzalarının yer aldığı raporda MADO’nun sahipleri Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’a bir kusur atfedilmedi. Yeni raporda, müteahhidin, statik proje müellifinin, belediye proje kontrol birimi sorumlularının ile fenni mesulün asli kusurlu olduğu bildirildi.

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MADO'nun sahipleri olan Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur kardeşler

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre mahkeme Mehmet Sait Kanbur ile Atila Kanbur’un yurtdışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrolünü kaldırdı ayrıca bundan sonra duruşmalara katılma zorunluluklarının da olmadığını bildirildi. Dava 10 Ekim 2025 tarihine ertelendi.

"ÜÇÜNCÜ BİLİRKİŞİ RAPORUNDA KUSUR ATFEDİLMEDİ"

Manolya Sitesi’nde annesini kaybeden avukat Mustafa Müdüroğlu ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bugün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bir hukuk garabeti yaşadık. 35 kişinin katili olan MADO’nun sahipleri paranın ve siyasetin gücü ile alınan üçüncü bilirkişi raporunda kusur atfedilmedi. Fotoğraflar, tanık beyanları, önceki iki bilirkişi raporu ve hatta sanıkların dahi kabul ettikleri tadilatlar 58 sayfalık raporda tamı tamına üç cümle ile geçiştirilerek MADO’nun sahipleri hakkında kusur atfedilmedi ve adli kontrol hükümleri kaldırılarak duruşmalardan vareste tutuldu. Bugün mahkeme salonunda hukukun üstünlüğü değil de üstünlerin hukukunun geçerli olduğunu lehlerine gelen ilk raporda adli kontrollerinin kalkmasıyla anlamış olduk” dedi.

30 Mayıs 2025
30 Mayıs 2025

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Anahtar Kelimeler:
deprem Bilirkişi Kahramanmaraş rapor
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