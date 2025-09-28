HABER

Depremde atölyesi yıkılmıştı! Saz ustasına yeni yer tahsis edildi

Adıyaman Belediyesi, depremler sonrası bağlama ustası Hüseyin İsot'a yer tahsis etti. Usta, yeniden sanatını icra etmeye başladı.

6 Şubat depremlerinde evini ve atölyesini kaybeden Hüseyin İsot, Adıyaman merkeze bağlı Yazıbaşı Köyü’nde yaşıyor. Depremin ardından mesleğini sürdürebilmek için Adıyaman Belediyesi’ne başvurdu. Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Hüseyin İsot’a Sanat Sokağı’nda yer tahsis etti.

Böylece, yılların saz ustası yeniden sanatını icra etmeye başladı. Deprem sonrası zorlu bir süreç geçirdiğini dile getiren Hüseyin İsot, başkana teşekkür etti. İsot, “Depremde evimiz ağır hasar aldı, iş yerimiz yıkıldı. Bu nedenle şehir merkezine geldik.” dedi. Şimdi, kalenin arkasında iş yerini açabildiği için çok mutlu.

Başkanın sağladığı imkanla burada sanatını icra ediyor. Hüseyin İsot, çocukluğunda sazlara karşı büyük bir ilgi beslediğini belirtti. Ama maddi imkansızlıklar yüzünden saz alamadı. Bu yüzden kendi sazını yapmaya başladı. Usta-çırak ilişkisi olmadan, tamamen kendi tasarımı üzerine çalışarak öğrendi. Günümüzde profesyonel düzeyde sazlar yapıyor. El emeğiyle oyma sazlar üretiyorlar. Bir sazın yapımı bir haftadan fazla sürüyor.

Öğrenci sazlarından profesyonel sazlara kadar farklı seviyelerde üretim yapıyorlar. Yapılan sazlar tamamen el emeği ve tut ağacından oyma olarak hazırlanıyor. Fiyatları 5 bin TL’den 15 bin TL’ye kadar değişiyor. Bu işi köyünde ve ailesinde yapan tek kişi o. Başkanın sanata sahip çıkması, onları onurlandırıyor ve gururlandırıyor. Artık merkezde oldukları için sanatseverlere ulaşmak daha kolay. Bu, onların büyük bir şansı olarak değerlendiriliyor.

