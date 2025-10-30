HABER

Depremde çöken binada 96 kişi hayatını kaybetmişti! Müteahhide ceza yağdı: 62 kez müebbet hapis

Adana'da 96 kişinin yaşamını yitirdiği Alpargün Apartmanı'nın yıkılmasına ilişkin davada müteahhit Hasan Alpargün'e ceza yağdı. İstinafın bozma kararı sonrası görülen duruşmada, Hasan Alpargün bir kez daha 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ile toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, cezalarda indirim uygulamadı.

Adana'nın Çukurova ilçesindeki Alpargün Apartmanı, 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı, 96 kişi yaşamını yitirdi. Hakkında yakalama kararı çıkartılan binanın müteahhidi ve teknik uygulama sorumlusu Hasan Alpargün, deprem günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtı. Alpargün, daha sonra Lefkoşa'da polise teslim olup, KKTC ile yapılan görüşmeler sonucunda Adana’ya getirildi.

SANIĞA CEZA YAĞDI

Müteahhit Alpargün'ün 900 bin dolar, 890 bin avro ve 500 bin Türk lirasını Türkiye'den KKTC’ye transfer etmeye çalıştığı ve Lefkoşa'da daire satın almak için girişimde bulunduğu belirlendi. KKTC'den Adana'ya getirilip, tutuklanan müteahhit Hasan Alpargün yargılandığı Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 17'si ağırlaştırılmış 62 kez müebbet ile toplam 865 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İNDİRİM UYGULANMADI

Adana Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, cezayı hukuka aykırı bularak bozdu ve dosyayı yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderdi.

Adana 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün yeniden görülen duruşmada; mahkeme heyeti, Hasan Alpargün'ü 'Olası kastla birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan yine aynı cezaya çarptırdı ve indirim uygulamadı. (DHA)
Kaynak: DHA

