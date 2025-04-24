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Depremden kaçıp İstanbul'a sığınan afetzedeler korkuyla memleketlerine dönmeye başladılar

İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki deprem sonrası asrın felaketini yaşayan afetzede vatandaşlar, memleketleri olan Hatay'a dönmeye başladılar.

Depremden kaçıp İstanbul'a sığınan afetzedeler korkuyla memleketlerine dönmeye başladılar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük yıkıma uğrayan Hatay'da yaşayan vatandaşlar, asrın felaketi sonrası büyükşehirler başta olmak üzere çevre illere göç etmişlerdi. Deprem korkusu ve tedirginliğiyle yaşayan afetzede vatandaşlar, geçtiğimiz gün İstanbul'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremden olumsuz etkilenerek memleketlerine dönmeye başladılar. İstanbul - Hatay arasında sefer yapan otobüslerde biletlerin hepsi satılırken, firmalar tarafından çıkarılan ek seferlerde de biletler tükendi. İstanbul'dan yola çıkarak Antakya'ya ulaşan vatandaşlar otogarda yoğunluk oluşturmaya başladılar.

"DAHA ÖNCE DEPREM YAŞADIĞIM İÇİN İLK BİLETİ BULDUM VE HEMEN GELDİM"

Asrın felaketi sonrası eğitim için İstanbul'a gittiğini ifade eden Senem Doğan, "Ben İstanbul'da okuyorum, Hatay'a geldim. 6 Şubat depreminden sonra okumaya gitmiştim, bir daha depreme yakalandım. Çok mutsuzum, hiçbir önlem alınmıyor. Önlem alınsın artık, oradaki insanlar çaresiz. Herkes İstanbul'dan kaçmaya çalışıyor. Daha önce deprem yaşadığım içi ilk bileti buldum ve hemen geldim. Okulumda var, ne yapacağımı bilmiyorum. Tekrar dönmek zorundayım" dedi.

"DEPREMDEN KORKTUK VE GELDİK"

Geçtiğimiz gün yaşanan deprem sonrası ailesiyle birlikte memleketine döndüğünü ifade eden Zehra Aslan, "İstanbul'dan geliyoruz, Altınözü'ne gidiyoruz. Oğlum İstanbul'daydı bende yanlarına misafir olarak gitmiştim. Depremden korktuk ve geldik" dedi.

"GÜNDE 11 SEFERİMİZ VAR HEPSİ DOLU, EK SEFERLERİMİZDE DOLDU ŞU AN"

Kamil Koç otobüs firması görevlisi Turgay Kaplan, İstanbul - Hatay arası seferlerde boş yer kalmadığını ifade ederek, "İstanbul - Hatay arası tüm seferlerimiz dolu. Hiç boş yerimiz yok. Günde 11 seferimiz var hepsi dolu, ek seferlerimiz de doldu şuan. Yerlerimiz hiç kalmadı, depremden dolayı bayağı yoğun" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kahramanmaraş
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