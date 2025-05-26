Türkiye, Pakistan, Hindistan, Meksika, Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Filipinler gibi riskli deprem ülkeleri arasında yer almaktadır. Bu ülkelerde hem geçmişte meydana gelmiş olan hem de günümüzde yaşanmaya devam eden depremler, bu ülkelerin deprem risklerinin devam ettiği anlamına gelmektedir.

Üç diri ve aktif fay hattının yer aldığı Türkiye’de Kuzey Anadolu Fay Hattı, Batı Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Fay Hattı olarak isimlendirilmiş olan fay hatlarını üzerinde ya da yakınlarında ve çevresinde yer alan şehirler ve bölgeler Türkiye’de yoğun deprem riski taşıdığı tespit edilen yerlerdir.

Günümüzde teknolojik gelişmeler ve günlük hayatın neredeyse her anında kendine bir yer edinmiş olan internet aracılığı ile olası depremler konusunda çeşitli önlemler alınabilmektedir. Depremleri olmadan önce haber veren cep telefonlarına ve mobil cihazlara bildirim göndererek kullanıcılarını uyaran uygulamalar bu duruma örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca depremden önce deprem sırasında ve depremden sonraki süreçte nasıl davranılması gerektiği hakkında bilgi sahibi olmak da hayati derece önem taşımaktadır.

Depremden önceki süreçte olası bir depreme ya da farklı bir doğal afete hazırlıklı olmak can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek adına çok büyük bir öneme sahiptir. Önceden hazırlanması ve doğru malzemelerle doldurulması gereken deprem çantası bu duruma bir örnek olarak gösterilebilmektedir. Ayrıca deprem anında nasıl davranılması gerektiği de mutlaka bilinmeli ve kriz anlarında panik yapılmamalıdır.

Depremden ne kadar sonra eve girilir? Uzmanlar ne diyor?

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) tarafından verilen eğitimlere katılmak ve önerileri takip etmek de son derece önemlidir. Yapılan AFAD açıklamalarına göre deprem meydana geldikten ve bittikten sonraki süreç de hayati önem taşımaktadır. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalara göre deprem yaşandıktan ve sona erdikten sonraki süreçte gözle görülür olarak hasar görmüş olan binalara girmek doğru değildir.

AFAD deprem sonrasında deprem yaşanan bölgede yer alan hasarlı yapılarak asla girilmemesi gerektiği yönünde uyarıda bulunmaktadır. Riskli olduğu gözle görünür şekilde belli olan binaların etrafında durmanın da sakıncalı olduğunu belirten AFAD yönetimi resmi birimlerin bu süreçteki uyarılarımın dikkat alınmasının öneminin de hayati olduğunu belirtmektedir.

Uzmanlar tarafından yapılan açıklamalar doğrultusunda deprem sonrasında hasarlı olan binalara asla girilmemesi gerekir. Meydana gelen depremin ardından kişiler önce kendi güvenliklerinden emin olmalı, daha sonra ise çevresindekilerle ilgilenmelidir. Yapılaması gerekenlerden bazıları şunlardır:

Kişiler kendilerinin ve yakınlarının güvenli bölgelerde ve alanlarda olduğundan emin olmalıdır.

Hasarlı olan binalara asla girilmemeli ve bu tür binaların yakınlarında durulmamalıdır.

Evlerde ve iş yerlerinde gaz vanaları kapatılmalıdır.

Evlerde ve iş yerlerinde kapılar ve camlar açık tutulmalıdır.

Bina içinde depreme yakalanıldıysa depremin bitmesinin ardından bina hemen ve güvenle terk edilmelidir.

Acil durum ya da deprem çantası alınarak binadan çıkış yapılmalıdır.

En yakın toplanma alanı önceden öğrenilerek deprem sonrasında mutlaka bu alana gidilmelidir.

Bu süreçte depremden sonra kitle iletişim araçlarından yayılan haberler mutlaka takip edilmeli ve uzmanların uyarıları dikkate alınmalıdır. Ayrıca caddeler ve sokaklar acil durum araçları için mutlaka boş bırakılmalıdır.