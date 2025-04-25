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Depremden saniyeler önce telefonlara bildirim geldi! Gerçekten çalışıyor mu?

23 Nisan Çarşamba günü İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem öncesinde bazı telefonlara deprem başlamadan saniyeler önce uyarı bildirimi geldi. Konu tartışmalara neden olurken Teknoloji Uzmanı Ahmet Can ve Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz sistemin nasıl çalıştığını anlattı. İşte detaylar...

Depremden saniyeler önce telefonlara bildirim geldi! Gerçekten çalışıyor mu?
Nilgün Akbıyık

Çarşamba günü İstanbul Silivri açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem başlamadan hemen önce bazı vatandaşların telefonlarına uyarı bildirimi geldi. Uyarı mesajı yalnızca android telefon kullanıcılarına ulaştı.

Deprem Uyarı Sistemi, 4.5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde çalışıyor. Deprem dalgalarının yayılmasıyla birlikte devreye giren sistem, kullanıcılara uyarı gönderiyor.

NTV'de yer alan habere göre; Teknoloji Uzmanı Ahmet Can, akıllı telefonların içinde pek çok farklı sensör olduğundan söz ederken bu sensörlerden birinin hareket sensörü olduğunu belirtti.

"Tekno Hayat" Programı Sunucusu Can, "Bu sensörden gelen verilerle beraber işleniyor ve o bölgede bulunan kullanıcılardan gelen tüm veriler eşlenip tüm kullanıcılara bildirim olarak gönderiliyor." dedi.

uyarı

DEPREM DALGALARI ARASINDAKİ FARKA DAYALI SİSTEM

Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz ise erken uyarı sisteminin deprem dalgaları arasındaki farka dayalı bir sistem olduğuna dikkat çekti. Tüysüz, "Bir deprem olduğunda odaktan iki sismik dalga çıkar. P ve s dalgası... Birinci dalga saniyede 6-7 km hızla ilerler. İkinci dalga 3-4 km hızla ilerler." dedi.

Tüysüz, "Sismik kayıtçılar birinci dalga geldiğinde ikincinin de geleceği yönünde bir uyarı verir. Odağın üzerindeyseniz aradaki fark sıfırdır. O nedenle size bir erken uyarı imkanı olmaz." diye konuştu.

Örnek vererek anlatan Tüysüz, "Gemlik'te bir deprem olsa İstanbul'da 1-2 saniye öncesinde haber verir ama İzmir'de olsaydı İstanbul'a 15-20 saniye önceden haber verecekti." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul içinde deprem erken uyarı sisteminin aktif durumda olduğundan söz eden Tüysüz, "Marmara Denizi'nde bu sistem sadece doğalgaz ve elektriği kesmek için kullanılıyor. Çünkü aradaki fark çok kısa yani birkaç saniye önce depremi haber verecek ve bu sizin kaçıp kurtulmanız için yeterli bir süre değil." dedi.

SİSTEM NASIL AKTİF EDİLİR?

Can, Google'ın Android işlemini kullanmanın yeterli olduğunu dile getirip "Ayarlara girecekler, güvenlik ve acil durum seçeneğinin altında deprem uyarıları bölümü var. Bunun aktif hale getirilmesi lazım." ifadelerini kullandı.

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deprem İstanbul Silivri uyarı
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