HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı

Balıkesir Sındırgı’da 6,1 şiddetinde yaşanan depreme yayın esnasında yakalanan bir platform yayıncısının paniği kameralara yansıdı. Korkuyla masanın altına saklanan yayıncı panikle annesini aradı.

Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı.

Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı 1

ANNESİ ARADI: "ÇOK SALLANDIK"

Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Adana’da ayrılık dehşeti: Sevgilisini öldürdüAdana’da ayrılık dehşeti: Sevgilisini öldürdü
Balıkesir Valisi Ustaoğlu: "Can kaybı bulunmuyor"Balıkesir Valisi Ustaoğlu: "Can kaybı bulunmuyor"

Anahtar Kelimeler:
deprem Balıkesir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

İstanbul için kritik saat: Havada çarpışacaklar! "Çatışma olacak"

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Gözaltına alınan Türkler için sınır dışı kararı

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Bahis skandalını ortaya çıkaran maçı açıkladı! Meğer her şey o maçta başlamış...

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Sevgilisi de tanıdık çıktı! Galadaki hallerine yorum yağdı: "Annesi sandım"

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Altın için '20 iş günü' uyarısı geldi! 'Not alın, çok kritik olacak' dedi

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

Asgari ücretin 9 katına çıkacak! Meclis'te açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.