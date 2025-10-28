Depreme canlı yayında yakalandı, panik anları kendi kamerasına yansıdı

Akşam saatlerinde Balıkesir Sındırgı merkezli 6,1 şiddetinde yaşanan deprem çevre illerden de hissedildi. İzmir’de yaşadığı öğrenilen bir yayıncı, internette yayın yaptığı esnada depreme yakalandı.

ANNESİ ARADI: "ÇOK SALLANDIK"

Depremin şiddetiyle sallanan yayıncının panikle masanın altına saklanması kendi kamerasına yansıdı. Ana deprem sonrası sarsıntının bitmesinin ardından masanın altından çıkan yayıncının annesini aradığı ve "çok sallandık" dediği de görüldü.

🔴 DEPREME CANLI YAYINDA YAKALANDI!



📌 Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depreme bir yayıncı canlı yayında yakalandı.



📌 Deprem anında yaşanan panik saniye saniye kameralara yansıdı. pic.twitter.com/FrpF8IbX9A — Mynet (@mynet) October 27, 2025

