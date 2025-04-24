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Depreme hamamda yakalanınca o halde dışarı fırladı! İnşaat işçileri ise hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti

İstanbul'un Silivri açıklarında 6.2 büyüklüğünde meydana gelen ve Sakarya'da da hissedilen deprem sonrasında vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anında hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

Depreme hamamda yakalanınca o halde dışarı fırladı! İnşaat işçileri ise hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti
Çiğdem Sevinç

İstanbul'un Silivri açıklarında saat 12.49'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi ve çevre illerde bu sarsıntıdan etkilendi. Depremden etkilenen iller arasında bulunan Sakarya'da da vatandaşlar sokağa döküldü. Deprem anına hamamda bulunan bir kişi peştamalla sokağa çıkarken, bir binada ise işçiler hiçbir şey olmamış gibi çalışmalarına devam etti.

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"O GECE YAŞADIKLARIM TEKRAR AKLIMA GELDİ"

Büyük paniğe sebep olan deprem anında camide bulunan ve Marmara Denizi'nde meydana gelen depremi sosyal medyadan okuduğunu belirten Ali Yeşil, "Allah beterinden saklasın. Camiye namaza gelmiştim. İstanbul'da meydana gelen depremi cep telefonunda okurken Adapazarı merkezde de meydana geldi. Tahminen 30-40 saniye civarında sürdü. İnşallah bununla atlatırız, daha beteri de olmaz. 17 Ağustos'ta yaşamış bir insan olarak daha iyi tedbirler alınmasını diliyorum. O gece yaşadıklarım tekrar aklıma geldi. Her şeyden daha önemlisi tedbir, takdir Allah'ın" dedi.

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SAKARYA'DA DA ŞİDDETLİ HİSSEDİLDİ

Öte yandan, Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İstanbul merkezli 6.2 büyüklüğünde meydana gelen deprem ilimizde de hissedilmiş olup, şu ana kadar kamu kurum ve kuruluşlarımıza herhangi bir aksaklık veya olumsuzluk bildirilmemiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
deprem hamam
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