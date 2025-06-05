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Depremler kendini unutturmuyor! Bu kez Antalya açıkları 4 büyüklüğünde sallandı

Deprem bölgesinde yer alan ülkemizde sarsıntılar kendini hatırlatmaya devam ediyor. Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Depremler kendini unutturmuyor! Bu kez Antalya açıkları 4 büyüklüğünde sallandı
Ufuk Dağ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 38,62 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.32’de meydana geldi. Yerin 67,26 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem antalya
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