Depremler kendini unutturmuyor! Bu kez Antalya açıkları 4 büyüklüğünde sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Antalya’nın Gazipaşa ilçesinin 38,62 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.32’de meydana geldi. Yerin 67,26 kilometre derinliğinde olan deprem, herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 5, 2025
Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Akdeniz - [38.62 km] Gazipaşa (Antalya)
Tarih:2025-06-05
Saat:07:32:32 TSİ
Enlem:35.85444 N
Boylam:32.21889 E
Derinlik:67.26 km
Detay:https://t.co/p3wMh4AroB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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