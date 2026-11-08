HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Mısır'da tren kazası: 64 yaralı

Mısır'ın Giza vilayetindeki Ayat kentinde meydana gelen tren kazasında 64 kişi yaralandı.

Mısır'da tren kazası: 64 yaralı

Mısır basını, Kahire'den Asvan'a giden yolcu treninin bazı vagonlarının, Giza vilayetine bağlı Ayat kentinde Rayka ve Kefr Ammar bölgeleri arasında raydan çıktığını duyurdu. Feyyum'dan gelen trenin raydan çıkan vagonlara arkadan çarpması üzerine kaza meydana geldiği bildirildi.

Mısır Sağlık ve Nüfus Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kahire-Asvan demir yolu hattında meydana gelen kazada 64 kişinin yaralandığı kaydedildi. Kaza nedeniyle Kahire-Asvan demir yolu hattında tren seferlerinin her iki yönde geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köşk’te umre yolcuları dualarla uğurlandıKöşk’te umre yolcuları dualarla uğurlandı
Adana'da şiddetli rüzgar etkili olduAdana'da şiddetli rüzgar etkili oldu

Anahtar Kelimeler:
Mısır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Bankada skandal talimat: “İshal olmayın"

Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti! Çarpıcı iddia

Candan Yüceer Yeni Parti'den istifa etti! Çarpıcı iddia

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Galatasaray'dan zirve mesajı! Amedspor karşısında hata yapmadı

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Yeşilçam'ın mankenler kraliçesiydi! Son hali gündem oldu

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

Bakan Şimşek enerji krizi açıklaması!

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

BDDK Başkan Yardımcısı gözaltına alındı! Fon soruşturmasında gözaltı sayısı 4'e çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.