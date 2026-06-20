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Depremzede aile konteynerde dehşeti yaşadı: Nişanlısını ve babasını öldürdü

Hatay’da nişanlılık sürecinde yaşanan anlaşmazlık sonrası depremzede ailenin yaşadığı konteyneri basan kişi, tabancayla nişanlısını ve babasını öldürdü. Eşi ve kızını kaybeden Temem Azazi "Aralık ayında nişanlanmıştı ve dün ayrılma kararı almışlardı" dedi. Gözaltına alınan saldırgan tutuklandı.

Depremzede aile konteynerde dehşeti yaşadı: Nişanlısını ve babasını öldürdü

Hatay'ın Defne ilçesi Koçören Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte silahlı saldırı düzenlendi. Yaklaşık 6 ay önce nişanlanan Lamiya Azazi (30) ve Üstün isimli şahıs arasında anlaşmazlık yaşandı. Yaşanan anlaşmazlık sonrası Lamiya Azazi, nişanlısından ayrılma kararı aldı.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde şahıs, depremzede ailenin yaşadığı konteyneri bastı. Şahıs, yanında bulunan tabancayla nişanlısı Lamiya Azazi ve 65 yaşındaki babası Yusuf Azazi’yi vurdu.

Depremzede aile konteynerde dehşeti yaşadı: Nişanlısını ve babasını öldürdü 1

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, baba ve kızın hayatını kaybettiği belirledi. Baba ve kızının cenazeleri olay yerindeki incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

Kuaför olan Lamiya Azazi’nin nişanı bozma nedeninin damadın kendisinin çalışmasını istememesi sonrası yaşandığı öğrenildi.

Depremzede aile konteynerde dehşeti yaşadı: Nişanlısını ve babasını öldürdü 2

TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin olayın faalini yakalamak için başlattıkları çalışmalarla olayın faili olan kişi kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen şahıs mahkemece tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

"CANIM YANIYOR"

Eşi ve kızını kaybeden Temem Azazi, yaşananları şöyle anlattı:

  • "Kızımın nişanlısı dün geldi, 1 gün önce de ayrılmışlardı. Önce babasını sonra kızımı vurdu. Aralarında sorun, sıkıntı yoktu. Tartışma da yoktu.

Depremzede aile konteynerde dehşeti yaşadı: Nişanlısını ve babasını öldürdü 3

  • Kız ayrılma kararı almıştı. Aralık ayında nişanlanmıştı ve dün ayrılma kararı almışlardı. Allah’a havale ediyorum. Dışarıda eşim çay, kahve içiyordu.
  • Damat gelince eşimi çağırdım. Konteynere yetişmeden kocamı vurdu. Hem kızım hem de kocam öldüğü için canım yanıyor."

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Hatay
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