"Terörsüz Türkiye"de kritik gün: Çerçeve yasa için saat verildi

“Terörsüz Türkiye” sürecinin yasal düzenleme noktasında yeni aşamaya geçildi. AK Parti TBMM grubu, hazırlanan çerçeve kanun teklifini milletvekillerinin imzasına açtı. Teklifin Meclis Başkanlığına taşınması için gözler bugün saat 17.00’ye çevrildi.

İMZALAR İÇİN SON SAAT 17.00

AK Parti Grup Başkanlığı tarafından milletvekillerine gönderilen duyuruda, çerçeve kanun teklifinin bütün milletvekilleri tarafından imzalanması yönünde karar alındığı bildirildi. Grup Yönetim Kurulu Salonu’nda imzaya açılan teklif için milletvekillerine 4 Ağustos Salı günü saat 17.00’ye kadar süre verildi.

TBMM BAŞKANLIĞINA SUNULACAK

İmza işlemlerinin tamamlanmasının ardından teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor. Düzenlemenin maddeleri ve uygulama takvimi ise teklifin Meclise sunulmasıyla birlikte netleşecek.

TEKLİFİN ADINI KURTULMUŞ AÇIKLAMIŞTI

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hafta sonu yaptığı açıklamada düzenlemeyi “Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmeye Dair Yasa Teklifi” adıyla duyurmuştu. Kurtulmuş, teklifin siyasi partilerin büyük çoğunluğunun katılımıyla imzalanmasını beklediklerini belirtmiş; düzenlemenin, terör örgütünün kendisini feshetmesi ve silahların tamamen bırakılmasının ardından yürürlüğe girmesinin planlandığını ifade etmişti.