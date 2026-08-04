HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Yazın en çok bu yiyeceklerden zehirleniliyor! Uzman uyardı

Doç. Dr. Mustafa Mortaş, özellikle sıcak havalarda soğuk zincirin korunmasının ve hijyen kurallarına uyulmasının gıda kaynaklı zehirlenmelerin önlenmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Yazın en çok bu yiyeceklerden zehirleniliyor! Uzman uyardı
Gökçen Kökden

Yaz aylarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte gıda zehirlenmesi riski de artarken, uzmanlar özellikle soğuk zincirin korunması ve hijyen kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulunuyor. Gıda Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Mortaş, sıcak havalarda mikroorganizmaların çok daha hızlı çoğaldığını belirterek, üretimden tüketime kadar geçen her aşamada gıda güvenliğinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

"MİKROORGANİZMALAR 5 İLE 50 DERECE ARASINDA HIZLA ÜRÜYOR"

Yazın en çok bu yiyeceklerden zehirleniliyor! Uzman uyardı 1

Doç. Dr. Mustafa Mortaş, "Yaz aylarında gıda zehirlenmelerinin artması olarak özetleyebiliriz. Bundaki temel neden, mikroorganizmaların üremesi için gerekli olan sıcaklığın 5 ile 50 derece arasında olmasıdır. Mikroorganizmaların bu sıcaklık aralığında hızla ürediğini görüyoruz. Yaklaşık yarım saat içerisinde kendi sayısını iki katına çıkardığını görüyoruz. Sadece sayı olarak değil, ürettiği toksinler açısından da riskli konuma geçiyor. Bundaki temel neden, üretim haricindeki sevkiyatta veya tüketicilerin gıdayı aldıktan sonra soğuk zinciri kırmalarından meydana geliyor. Et ve et ürünleri, genellikle döner, kıyma, köfte gibi ürünler, süt ve süt ürünleri, tatlılar, deniz ürünleri, yumurta ürünleri, yumurtanın katıldığı mayonez soslar, pastalar, pişmiş makarna ürünleri ve soğuk sandviç ürünleri en fazla riskli gıdalar olarak değerlendirebiliriz" dedi.

"PERSONELİN KENDİ KİŞİSEL HİJYEN KURALLARINA UYMASI GEREKİYOR"

Öncelikle üretim yapılan yerlerde personelin kendi kişisel hijyen kurallarına uyması gerektiğinin altını çizen Mortaş, "Üretimde gıda güvenliğini göz ardı etmeden üretim gerekliliklerine uyması gerekiyor. Onun haricinde kullandıkları çiğ gıdaya değdikleri herhangi bir işleme materyalini gıdaya değdirmemeleri gerekiyor. Soğuk zinciri kırmaması gerekiyor. Sevkiyat sırasında soğuk zincirin kırılmaması gerekiyor. Onun haricinde tüketicilerin aldıkları gıdayı evlerine götürürken soğuk zinciri yine kırmaması gerekiyor. Bu gibi önlemler alındığında bu zehirlenmelerin önüne geçilebilir" diye konuştu.

"BEKLEMİŞ GIDALAR VE AÇIK BÜDE ÜRÜNLERİNDE DİKKATLİ OLUNMALI"

Yazın en çok bu yiyeceklerden zehirleniliyor! Uzman uyardı 2

Yaz aylarında görülen gıda zehirlenmelerinin ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Mortaş, "Ayrıca yaz aylarında insanlar bir veya birden fazla gıda zehirlenmesi geçirebiliyor. Bunlar kendisini ishal, kusma şeklinde gösterebiliyor. Hatta ölümcül vakalara kadar gidebiliyor. Bu yüzden toplu yemek sektöründe insanların tüketim sırasında özellikle beklemiş gıdaları tüketmede, salatalarda, soğuk sandviçlerde ve açık büfe ürünlerinde dikkat etmesi gerekiyor. Hijyenine ve temizliğine güvendiği yerlerde, pişmiş gıdaların fazla beklemediği yerlerde tüketimi gerçekleştirmelerini öneriyoruz" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şiddetli rüzgar etkili olacak! Yangın riskine karşı 5 il için kritik uyarıŞiddetli rüzgar etkili olacak! Yangın riskine karşı 5 il için kritik uyarı
Batman’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptıBatman’da kontrolden çıkan otomobil aydınlatma direğine çarptı

Anahtar Kelimeler:
beslenme sağlık
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Menderes Belediyesi'ne operasyon!

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Dikkat çeken sözler! "Konuşursa deprem olur"

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Galatasaray teklifini sundu, anında yanıt geldi: Kabul etmiyoruz!

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

Sivas'taki o köye yerleşti! Son haline yorum yağdı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

CarrefourSA'da artık alkol satılmayacak! A101'e satılmıştı

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

Şehirlerarası otobüs seferlerinde yeni dönem! İstanbul-Ankara hattında ara duraklar kalkıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.