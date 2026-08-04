Sosyal medya fenomeni "alyanure" gözaltında: İki ayrı suçlama

Sosyal medya hesaplarından yaptığı bazı paylaşımlarla gündeme gelen H.D. hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında harekete geçen polis ekipleri, “Alyanure” adıyla tanınan 21 yaşındaki H.D.’yi gözaltına aldı.

İKİ AYRI SUÇLAMA YÖNELTİLDİ

H.D. hakkında “müstehcenlik” ve “halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama” suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtildi.

Soruşturmanın, şüphelinin sosyal medya hesaplarında yayımladığı bazı görüntü ve ifadeler üzerine başlatıldığı öğrenildi.

DİJİTAL MATERYALLERİ İNCELENİYOR

Gözaltına alınan H.D.’ye ait dijital materyaller de incelemeye alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.