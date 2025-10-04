Dere ıslahı nedeniyle çayı bahçede kaldı

Rizeli çay müstahsili, bahçesindeki çayı nasıl toplayacağını düşünüyor.

Çiftekavak Mahallesi'nde yapılan dere ıslahı, çay üreticilerini mağdur etti.

Sanayi sitesi için çalışmalar başladı. Dere yatağı DSİ tarafından kontrol altına alınıyor.

Yüksek taş duvarlar, Atılgan ailesinin çay tarım arazisini etkiledi.

Ali Atılgan, ilk 2 sürgün çayı kolayca toplayabildi. Ancak now dere yatağından su aktığı için çayını toplayamıyor.

Toplatacak kimseyi bulamıyor. Aile olarak bu çay sezonunu zor geçirdiklerini ifade etti.

Dereden karşıya geçmek için bir çözüm bulunması gerektiğini belirtti.

“Sadece benim değil, kardeşlerimin de çayı zor geçiyor,” dedi.

Geçen ikinci çayda araba dere yatağına geldi. Şimdi dere orta yerden verildi.

Artık araçla giremiyor. Yoldan dolayı geçiş çok zorlaştı.

Pazara gitmek için arazisine gelmişti. Yarıcıya bir şeyler yapmasını söyledi. Toplayacak mı belli değil.

Derenin su seviyesi azalmıştı. Ancak şimdi su fazlalaştı. Geçemiyorlar.

73 yaşındayım, kendim toplayamıyorum. Yarıcılar toplarsa çay toplanır, yoksa dalında kalır,” dedi.

Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır