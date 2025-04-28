HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dere kenarında çıkan kavgada biri emekli polis, iki kişi silahla vurularak yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde Mudurnu Deresi kenarında çıkan silahlı kavgada biri emekli polis olmak üzere iki kişi silahla vurularak yaralandı.

Dere kenarında çıkan kavgada biri emekli polis, iki kişi silahla vurularak yaralandı

Küçücek Mahallesi Mudurnu Deresi kenarında meydana gelen olayda, alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, Y.B. ve emekli polis olduğu öğrenilen İ.Y. silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası": Sağlık durumu için yeni açıklama geldi! "Refleksleri azaldı, tablo giderek bozuldu"Son dakika | Sırrı Süreyya Önder için "yeni kırılma noktası": Sağlık durumu için yeni açıklama geldi! "Refleksleri azaldı, tablo giderek bozuldu"
Kuzey Kore artık resmen savaşta! Batı'nın tepkisi ne olacak? 'Neo-Nazi' benzetmesi...Kuzey Kore artık resmen savaşta! Batı'nın tepkisi ne olacak? 'Neo-Nazi' benzetmesi...

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

'Emekli maaşları faiziyle geri talep ediliyor! Üzerinde arsa, daire varsa...'

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

TGRT’deki Whatsapp krizinde patron Aslıhan Ören’in azarları gündem olmaya devam ediyor! “Tazminatsız gönder anladıkları dilden…”

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

Ev hapsi cezası vardı… İsmail Saymaz deprem anında ne yaptı?

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

'Belediyenin helikopteri değerinin yüzde 20'sine satıldı' Ses getirecek iddia: Haydi soruşturun da görelim

Samsun'da bir aileyi yok eden facia kameraya yansıdı

Samsun'da bir aileyi yok eden facia kameraya yansıdı

Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü

Erkek arkadaşının ev sahibi tarafından önce taciz edildi, sonra öldürüldü

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.