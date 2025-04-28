Dere kenarında çıkan kavgada biri emekli polis, iki kişi silahla vurularak yaralandı

Küçücek Mahallesi Mudurnu Deresi kenarında meydana gelen olayda, alkollü oldukları öne sürülen iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, Y.B. ve emekli polis olduğu öğrenilen İ.Y. silahla vurularak yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır