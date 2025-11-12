HABER

Dere yatağında cenazelerine ulaşılan anne ve oğlunun cenazesi ilçeye getirildi

Kastamonu’nun Bozkurt ilçesinde dere yatağında cansız bedenlerine ulaşılan anne ile oğlunun cenazeleri, Ankara’da Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ilçeye getirildi. Anne ile oğlunun, yarın ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası aile kabristanına defin edilecek.

Dere yatağında cenazelerine ulaşılan anne ve oğlunun cenazesi ilçeye getirildi

Edinilen bilgiye göre, Bozkurt ilçesi Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları’ndaki evlerinden 2 Kasım’da ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan anne Huriye Helvacı ile oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenlerine Köseali köyünde dere yatağında ulaşıldı.

AFAD, UMKE, JAK ve komando birlikleri tarafından Cumhuriyet Savcısının ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Huriye ve oğlu Osman Helvacı’nın cansız bedenleri uçurumdan çıkarıldı.

Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderilen anne ve oğlunun cenazeleri, buradaki işlemlerinin ardından memleketi Kastamonu’nun Bozkurt ilçesine getirildi. Bozkurt Belediyesine ait cenaze aracıyla getirilen anne ve oğlunun cenazeleri, Merkez Camisinde yıkandıktan sonra gasilhaneye alınacak.

Anne Huriye ve oğlu Osman Helvacı’nın cenazesi, yarın ikinci namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında ilçede bulunan Bahçe Mezarlığında aile kabristanına defin edilecek.

Huriye Helvacı’nın kayınbiraderi Ramazan Kalafat, "Başımızı böyle bir olay geldi. Ne olduğu belli değil. Şimdi cenazemiz geldi. Burada yıkanacak ve Gasilhaneye alınacak. Nasip olursa yarın ikindi namazında da defin etmeye düşünüyoruz. Yüzde 90 bizler cinayet gibi düşünüyoruz, bütün oklar Mustafa U.’nun dayısı olan Mehmet B.’yi gösteriyor. Çünkü yönlendirme büyük ihtimalle ona yapılmış vaziyette. Çünkü oradan Mustafa’nın dayısının köyüne geçiş var. Şu anda cenazelerle ilgili bir bilgi almadık, bize de bir bilgilendirme yapılmadı. Şu anda herhangi bir şekilde gözaltına kararı da bulunmuyor duyduğumuza göre. İnşallah devletimiz bunu çıkaracak, ne olduğunu bulacak. Ortaya çıkacak netice itibariyle, 10 gündür dağlardayız. Elimizden gelen bir şey yok" dedi.

Öte yandan İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığından edinilen bilgiye göre, olaya ilişkin herhangi bir gözaltı kararının bulunmadığı öğrenildi.

