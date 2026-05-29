HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altındaki kaplumbağa kurtarıldı

Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde etkili olan sağanak yağışın ardından dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altında kalan kaplumbağa ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altındaki kaplumbağa kurtarıldı

İlçede meydana gelen yağış sonrası yürütülen çalışmalarda, dere yatağında mahsur kalan bir köpek fark edildi. Bölgede görev yapan ekipler, iş makinesinin kova kısmını kullanarak köpeği bulunduğu yerden güvenli şekilde kurtardı.

Dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altındaki kaplumbağa kurtarıldı 1

TOPRAK ALTINDA KALAN KAPLUMBAĞA DA EKİPLERİN DİKKATİ SAYESİNDE BULUNDU

Öte yandan, toprak kaymasının yaşandığı bir noktada toprak altında kalan kaplumbağa da ekiplerin dikkati sayesinde bulundu.
Dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altındaki kaplumbağa kurtarıldı 2

Bulunduğu yerden çıkarılan kaplumbağa, üzerindeki çamur ve toprak suyla temizlendikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Dere yatağında mahsur kalan köpek ile toprak altındaki kaplumbağa kurtarıldı 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulunduKayıp olarak aranan kadının cansız bedeni derede bulundu
Lübnan'a yoğun hava saldırısı! 600'den fazla hedef vurulduLübnan'a yoğun hava saldırısı! 600'den fazla hedef vuruldu

Anahtar Kelimeler:
sel Osmaniye köpek Kaplumbağa
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! 2 yaralı

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Yine sele teslim oldu! Araçlar yüzdü, köprüler çöktü

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Ve Tedesco geri dönüyor! Menajeri resmen açıkladı: İşte yeni adresi

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Rol arkadaşıyla yakalandı! Çekimler biter bitmez tatile gittiler

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Doldu taştı: Akın ettiler 'Aşırı yoğunluk var, araç yeri kalmadı'

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

Mahalle 'bacasız fabrikaya' dönüştü: Gelir kapısı oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.