Dere yatağında su seviyesi artınca 4 kişi mahsur kaldı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde baraj kapaklarının açılmasıyla dere yatağında su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu mahsur kalan 4 kişi, AFAD ve kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Karaorman Mahallesi yakınlarında Mustafakemalpaşa Çayı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde dere yatağında bulunan M.S. (52), O.B. (36), E.K. (36) ve A.S. (51), baraj kapaklarının açılması sonrası su seviyesinin yükselmesiyle mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye AFAD başta olmak üzere çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler, vatandaşlara ulaşabilmek için gece boyunca yoğun çalışma yürüttü. Mahsur kalan 4 kişi, AFAD ile müşterek gerçekleştirilen çalışmalar sonucu saat 04.20 sıralarında bulundukları noktadan sağ olarak kurtarıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

