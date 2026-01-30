HABER

Derebucak’ta araziler sular altında kaldı

Konya’nın yağış rekortmeni ilçeleri arasında zirvede yer alan Derebucak’ta araziler sular altında kaldı.Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarılar karşılık buldu.

Meteorolojinin günler öncesinde yaptığı uyarılar karşılık buldu. Konya’nın birçok ilçesi gibi Derebucak ilçesi de yağışlı havalardan nasibini aldı. İlçede yağmurla başlayan yağış ardından yerini kara bıraktı, yerleşim merkezi beyaza büründü. Yüksek kesimler, ilçe merkezi ve dış mahallelerde yağan karların erimeye başlaması ile birlikte kar suları bölgedeki arazileri doldurmaya başladı. Arazileri kaplayan taşkın sularının bazı ev ve binaların bahçelerine kadar ulaştığı görüldü.
Öte yandan, Derebucak ilçesindeki Prof.Dr.Yılmaz Muslu Barajı da son yağışlarla dolarken taşan sular savaktan akmaya başladı. Barajdan bölgedeki diğer kaynaklarla birleşen sular Beyşehir Gölüne akışını sürdürüyor.

