Derede mahsur kalan köpeği itfaiye ekibi kurtardı

Olay, ilçedeki Çarşıbaşı Deresi'nde meydana geldi. Dere kenarından gelen sesleri duyan vatandaşlar, suyun içinde mahsur kalan bir köpeği fark ederek durumu Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'na bildirdi.

DEREDEN ÇIKARILARAK GÜVENLİ BÖLGEYE ALINDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Çarşıbaşı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halat ve merdiven yardımıyla dereye inerek kısa sürede köpeğe ulaştı. Soğuk sudan etkilenen köpek, ekiplerin dikkatli çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak güvenli bölgeye alındı.

Kurtarılan köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHABu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır