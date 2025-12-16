Gündem olacak iddia: "Özgür Özel'in elinde üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili resmi belge mevcut"

Siyasetin nabzı son dönemlere oldukça yüksek atıyor. İktidar ile muhalefet arasındaki çekişmede taraflar her geçen gün vites artırırken, özellikle İBB davası kapsamında tartışmalar da sürüyor.
Gazeteci Tolga Şardan bu kapsamda yazdığı köşe yazısında ise dikkat çeken bir detaya yer verdi. Verdiği bilgiyi 'kulis bilgisi' olarak aktaran Şardan t24'teki köşe yazısında şunları söyledi:
"CHP liderinin elinde yine üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili farklı amaçla hazırlanmış noter onaylı resmi belge mevcut.
Belgenin kime ait olduğu CHP cenahında adeta “devlet sırrı” muamelesi görüyor. Üstelik bu belgenin iki haftaya yakın süredir Özel’in elinde olduğu belirtiliyor.
Bakalım, CHP lideri bu belgeyi ne zaman, hangi şartlarda açıklayacak"
