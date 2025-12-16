Gündem olacak iddia: "Özgür Özel'in elinde üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili resmi belge mevcut"

Siyasetin nabzı son dönemlere oldukça yüksek atıyor. İktidar ile muhalefet arasındaki çekişmede taraflar her geçen gün vites artırırken, özellikle İBB davası kapsamında tartışmalar da sürüyor.

ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Gazeteci Tolga Şardan bu kapsamda yazdığı köşe yazısında ise dikkat çeken bir detaya yer verdi. Verdiği bilgiyi 'kulis bilgisi' olarak aktaran Şardan t24'teki köşe yazısında şunları söyledi:

"ÜST DÜZEY BİR YARGI MENSUBUYLA İLGİLİ NOTER ONAYLI RESMİ BELGE MEVCUT"

"CHP liderinin elinde yine üst düzey bir yargı mensubuyla ilgili farklı amaçla hazırlanmış noter onaylı resmi belge mevcut.

"İKİ HAFTAYA YAKIN SÜREDİR ÖZEL'İN ELİNDE OLDUĞU BELİRTİLİYOR"

Belgenin kime ait olduğu CHP cenahında adeta “devlet sırrı” muamelesi görüyor. Üstelik bu belgenin iki haftaya yakın süredir Özel’in elinde olduğu belirtiliyor.

"BAKALIM NE ZAMAN AÇIKLAYACAK"

Bakalım, CHP lideri bu belgeyi ne zaman, hangi şartlarda açıklayacak"