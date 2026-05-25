Derede sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yeğen toprağa verildi, amca aranıyor

Giresun’un Yağlıdere ilçesinde amcasıyla balık avlarken, sel sularına kapılarak hayatını kaybeden yeğen son yolculuğuna uğurlanırken, amcanın ise arama çalışmaları devam ediyor.

Giresun’un Yağlıdere ilçesine bağlı Kanlıca köyünde balık avlarken sele kapılan yeğen Sedat Çelik’in(28) cansız bedenine ulaşılarak son yolculuğuna uğurlandı. Amca Sedat Çelik’in (54) bulunması için bölgede arama çalışmaları ikinci günde de başlatıldı.

AMCASIYLA BALIK TUTMAYA GİTMİŞTİ SEL SULARINA KAPILDILAR

İlçeye bağlı Kanlıca köyü camiinde öğle namazını mütaakip kılınan cenaze namazına Belediye Başkanı Yaşar İbaş, Yağlıdere Kaymakamı Muhammed Taha Büyükserin, İl Genel Meclisi Başkanı Ahmet Şahin, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

AMCAYI ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan amca Sedat Çelik içinse AFAD, Jandarma, Ordu Deniz Polisi, Giresun İtfaiye, Yağlıdere İtfaiye, AKUT,UMKE,İHH olmak üzere, 123 arama ve kurtarma ekibi sürdürüyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

