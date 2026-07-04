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Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti

Muş'un Sungu beldesinde dere kenarında balık tutarken suya düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti. Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oğuz Çiftçi ve Veli Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Dereye düşen genç ile onu kurtarmaya çalışan kuzeni hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre, Çizmeburnu mevkiinde balık tutmak amacıyla dere kenarına giden 18 yaşındaki Oğuz Çiftçi, henüz bilinmeyen bir nedenle suya düştü. Oğuz Çiftçi'yi kurtarmak için suya giren 21 yaşındaki kuzeni Veli Çiftçi ise dere yatağındaki bataklık alanda mahsur kaldı.

İKİ KUZEN DEREDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, Muş Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda iki gencin de cansız bedenine ulaşıldı.

KUZENİNİ KURTARMAK İSTEMİŞ

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından Oğuz Çiftçi ve Veli Çiftçi'nin cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muş boğulma dere
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