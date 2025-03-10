HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Dereye düşen karacayı omuzlayıp sağ salim çıkarttı

Dereye düşen karacayı omuzlayıp sağ salim çıkarttı

10.03.2025 11:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde dereye düşen karacayı itfaiye ekipleri kurtardı. Ekipler, dereden merdiven yardımıyla omuzlarına aldıkları karacayı sağ salim çıkartmayı başardı.

Dereye düşen karacayı omuzlayıp sağ salim çıkarttı

Artvin’in Kemalpaşa ilçesinde Çam Deresi'ne düşen bir karacayı fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Kemalpaşa İtfaiye ekipleri, karacayı bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda, karaca sağ salim kurtarıldı. Dereye konulan merdivenle ekipler karacayı omuzlarına alarak çıkardı. Kurtarılan karaca, Artvin Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerine teslim edilerek, doğal ortamına geri bırakıldı.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Yalova'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildiYalova'da otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Trabzon-Bayburt karayolunda çığTrabzon-Bayburt karayolunda çığ
Anahtar Kelimeler:
karaca
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Skandal iddia! Son yazıştığı arkadaşı doğruladı

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

Şehitlik bir gecede ortadan kayboldu! Konya'daki ilginç olaya CHP'li vekilden sert tepki

'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı! 'Psikolojimi düzeltti'

'İlk defa karşılaştım' 18 bin TL'ye sattı! 'Psikolojimi düzeltti'

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Rekabet Kurulu düğmeye bastı! BİM, ŞOK ve Migros'a soruşturma başlatıldı...

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

Deniz Baykal'ın müstehcen görüntülerini yayınlayan eski istihbaratçı yakalandı

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

ABD'de skandal 'Türkiye' teklifi! Arkasından bir Yunan ve bir Yahudi çıktı: Mesaj veriliyor olabilir

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Faiz yok, 6 aya varan taksitlerle geri ödeniyor! İşte 50.000 TL nakit fırsatı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.