Dereye sürüklenen otomobilini bir gün sonra bulmuştu, yaşananları anlattı

Olay, 8 Şubat’ta Tavşanlı Mahallesi Elmacık Dere mevkiinde meydana geldi. Bölgede etkili olan sağanak, dere yatağındaki su seviyesini yükseltti. Yağışa bağlı toprak kayması sonucu, Ali Güvenç’e ait park halindeki otomobil dereye düşerek sel sularına kapıldı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Suyun yüksek olması ve akıntının şiddeti nedeniyle ilk gün yapılan aramalarda araca ulaşılamadı. Ertesi gün sabah saatlerinde kendi imkanlarıyla arama çalışması yapan araç sahibi Güvenç, saatler sonra otomobilini olay yerinin ilerisinde derede ters dönmüş halde buldu. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ve belediye ekiplerinin çalışmasıyla sudan çıkarılan aracın kullanılamaz hale geldiği görüldü.

"Arabaya yetişelim derken dereye kapıldı"

Olay anını ve sonrasını anlatan Rıdvan Güvenç, "8 Şubat günü bu dere taştı. Karşı tarafta arazim var. Arabam da arazinin diğer tarafındaydı, biz de kendi yerimizde oturuyorduk. Sular taşınca arabanın kendi kendine hareket ettiğini gördük. Arabaya yetişelim derken dereye kapıldı, buradan sürüklenmeye başladı. Sonrasında hemen 112’yi aradık. Aracımızın dereye kapıldığını, sürüklendiğini, bize yardım edilmesi gerektiğini söyledik. O sırada jandarma ekipleri geldi. O gün derenin çok yüksek olması, sel sularının bu dereyi taşırması ve toprakların kayması sebebiyle araç gözden kayboldu. Bir gün sonra arabayı biz kendi imkanlarımızla bulduk. Araba derenin içinde ters dönmüş vaziyetteydi. Buradan yaklaşık 1,5 kilometre ileride, bir çiftliğin içinde, derenin dibinde arabayı bulduk" dedi.

Aracın bulunmasının ardından tekrar yardım istediklerini anlatan Güvenç, "Arabayı bulunca tekrar 112’yi aradık. Öğle sıralarında yine bir jandarma yönlendirildi. Akşam saatlerinde de yetkililer geldi. Bir amir ve bir kepçe gönderdiler. Yine aracı biz kendimiz dereye girip bağladık. Ters dönmüş arabayı bağladık. Kepçe arabayı sürükleye sürükleye çekti. Araba resimlerde görüldüğü gibi kullanılmaz hale geldi" diye konuştu.

Yaşananların doğal bir afet olduğunu ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini belirten Güvenç, "Biz ölebilirdik, o arabanın için de bizde olabilirdik. Araba kullanılamaz halde. Maalesef başımıza böyle bir durum geldi. Bize yardımcı olunmasını istiyoruz. O arabanın içinde insan da olabilirdi. Bu dere çok şiddetli akıyor, içinden sağ çıkma şansı yok" şeklinde konuştu.



