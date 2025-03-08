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  4. Derneğe kumar baskını: 38 kişiye 351 bin 386 TL ceza

Derneğe kumar baskını: 38 kişiye 351 bin 386 TL ceza

08.03.2025 11:44
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Samsun’da polis tarafından bir derneğe yapılan kumar baskınında 38 kişiye toplam 351 bin 386 TL para cezası yazıldı, işletmeci hakkında adli işlem başlatıldı.

Derneğe kumar baskını: 38 kişiye 351 bin 386 TL ceza

Samsun’un İlkadım ilçesinde faaliyet gösteren bir dernekte kumar oynatıldığı tespit edilerek polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen denetimde, iskambil kağıtları ve tombala malzemeleriyle kumar oynayan 38 kişi suçüstü yakalandı.

Şahıslara toplam 351 bin 386 TL idari para cezası uygulanırken, iş yeri sorumlusu İ.K. (48) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca, söz konusu derneğin kapatılmasına yönelik hukuki süreç başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, halkın huzurunu bozan ve yasa dışı faaliyetlerde bulunan yerlere yönelik denetimlerin kararlılıkla süreceğini açıkladı.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun
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