Dervişoğlu: Devlet, vatandaşına tuzak kuran duruma düşürüldü

İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Dervişoğlu, bu yıl insanların bayram sevinci yaşayamadığını belirterek, "Zira bugün, başta Gazze'de ve Uygur Türklerinin vatanı Doğu Türkistan'da her günü acıyla bezeli insanların çığlığı dinmemektedir. Daha da acısı 7 yıldır ekonomik krizle yaşamaya alıştırılan Türk milletinin halidir. Adaletsizlikle yaşamaya mahkum edilen, hakları bizzat iktidar eliyle gasbedilmiş milletimiz vardır. Sarayın Silivri zindanlarında sadece muhalif diye tutulan yüzlerce vatandaşımız vardır. Eskiden bayramlarda küçükler, büyükleri ziyaret ederdi. Bugün Erdoğan'ın saray rejiminde büyükler, küçükleri mahpushanelerde ziyaret ediyor. Bu vesileyle hukuksuz biçimde tutulan, saray bürokrasisinin şantaj siyasetinin mağduru olan tüm vatandaşlarımıza bir kere daha selamlarımı yolluyorum" diye konuştu.

'ÇOK ŞÜPHELİ TRAFİK CEZALARI OLMUŞTUR

Ardından İçişleri Bakanlığı'nın Kurban Bayramı'nda trafik kazalarını önlemek için aldığı önlemlere dikkat çeken Dervişoğlu, "Memleketine veyahut tatile giden vatandaşlarımıza iktidar tarafından reva görülen ikramiye; denetim mi tuzak mı olduğu çok şüpheli olan trafik cezaları olmuştur. Vatandaşın parasıyla yaptığı yolu, ona misli bedellerle kullandıran iktidar aklı, Hazine'de açtığı gediklere yama yapmak için milletimize ceza yağdırmaktadır. Maliye, hasılat elde etmek için ceza kesmektedir. Devlet, vatandaşına tuzak kuran duruma düşürülmüştür. Vatandaş kurallara saygı duymaya değil, fahiş cezalarla korkuya alıştırılmaktadır. Böyle düzen olur mu? Böyle ceza olur mu? Sınırlardan mayınları temizleyen devlet, yolundan geçen vatandaşına, hız tabelasıyla mayın gibi tuzak koyar mı? Bu serzenişe karşı, Avrupa'daki trafik cezaları örnek gösterilecekse ben de Avrupa'daki refahı, gelir seviyesini ve demokrasi standartlarını örnek gösteriyorum" dedi.

'BU ÜLKENİN SIRF PKK TERÖRÜNDEN 50 BİN ŞEHİDİ VAR'

Daha sonra terör örgütü PKK tarafından 8 yıl önce şehit edilen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı ölüm yıl dönümü nedeniyle rahmetle andığını ifade eden Dervişoğlu, "Bugün ne İçişleri ne Milli Eğitim ne de diğer devlet ricali tarafından artık şehadetinin sebebi dahi yazılamayan Aybüke öğretmen. Nice mühendisimiz, öğretmenimiz, askerimiz ve polisimiz gibi Fırat'ımız, Eren'imiz gibi teröristbaşı Öcalan ve onun katil sürüsü PKK tarafından katledildiği dahi kayıtlardan silinen evlatlarımız, kardeşlerimiz, vatandaşlarımız. Bu ülkenin sırf PKK teröründen 50 bin şehidi var. Bugün 'affediyoruz' dedikleri katil sürüsü, PKK'nın şehit ettikleri. Her gün birini ansak ne gün yeter ne de gece. Burada ne şehit edebiyatı yapıyorum ne de kan hesabı yapıyorum. Ben milletimin hesabını devletten soruyorum. Bu sadece bir milliyetçilik meselesi değildir. Bu şehit edebiyatı değildir. Şehit edebiyatı, 'analar ağlamasın' diye milletin anasını ağlatanların laf cambazlığıdır. Bizim meselemiz; vatandaş olmak, vatandaş kalmak, Türk olmak, Türk kalmak meselesidir. Bir millet, onun uğruna ölen evlatlarını hatırladığı müddetçe millet olur. İşte bu ihanet sürecinin bağrımızda açtığı yaranın derinliği buradadır. Bugün PKK'nın şehit ettiği evlatlarımızın şehadet sebebini unutan bir devlet var" diye konuştu.

'ÖZDAĞ'IN HÜRRİYETİNE KAVUŞMASINI UMUT EDİYORUM'

Toplantının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dervişoğlu, 'Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme' suçlamasıyla tutuklu bulunan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın yargılanma süreciyle ilgili, "Milletvekili arkadaşlarımız gözlemci olarak orada. Hukuk ve Seçim İşleri Başkanımız orada. Kocaeli Milletvekilimiz Lütfü Türkkan da orada. Yakinen takip ediyoruz, çıkınca da bilgi alacağım. İlk duruşmasında hürriyetine kavuşmasını umut ediyorum" dedi.

(İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır