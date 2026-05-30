Dervişoğlu, Ekrem İmamoğlu’nun anne ve babasını ziyaret etti

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Kurban Bayramı nedeniyle Ekrem İmamoğlu'nun annesi Hava İmamoğlu ve Hasan İmamoğlu'nu ziyaret etti.

Dervişoğlu ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, "Bayramın son gününde Ekrem İmamoğlu’nun ailesini ziyaret ettim. Tutuklanmasının akabinde, ilk Ramazan Bayramı’nda da yine haneyi ziyaret etmiş ve Hasan amcanın hayır duasını almıştım. Böyle günlerde insanların evlatlarından ayrı bayram geçirmesinin ne kadar yürek yakıcı olduğunun bilinmesini istiyorum. Burada bulunmamın sebebi de İmamoğlu ailesinin yalnız olmadığını göstermekten ibarettir. İnşallah önümüzdeki bayram hep birlikte oluruz. Bu bayram ise yüreklerin ferahlatılması için burada bulunmam gerekiyordu. O insani vazifeyi yerine getirmiş olmanın mutluluğu içindeyim. İmamoğlu ailesine de misafirperverlikleri ve kadirşinaslıkları için teşekkür ediyorum" dedi.