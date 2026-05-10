HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika

Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Her birinizden destek istiyorum. Kadının eli değmezse bu ülkeye, bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek asla mümkün değildir" dedi.

Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İzmir programı kapsamında Karşıyaka ilçesinde şehit anneleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Şehit annelerini her gittiği yerde ziyaret ettiğini dile getiren Dervişoğlu, tüm kadınların Anneler Günü’nü kutlayarak, “Bizim annelerimiz huzuru, refahı, güzelliği hak ediyor. Annelerimize, kadınlarımıza güzel günler taahhüt etmenin ötesinde sevgi, saygı ve kucaklaşmayı vadediyorum" dedi. Konuşmasında eşi Nahide Dervişoğlu’nun da Anneler Günü’nü kutlayan Dervişoğlu, “Kadınlar için hayatın ne zorluklar içerdiğini biliyorum. Kaygılarınızı biliyorum. Bugün annelerimiz çocuklarının geleceklerine dair umutsuzluk içinde. Bütün bu olumsuzlukların aşılabilmesi için değerlerimizin ortak bir bakış açısıyla kucaklanmaya ihtiyaç duyduğunu da her fırsatta dile getiriyorum. Sevgisiz bir topluma dönüştürüldük. Mutsuz bir topluma dönüştürüldük. Sokaklarda gezerken insanlarımız kaygıyla dolaşıyor. Güvenliklerinden endişe ediyorlar ve ayrıca sadece kendi güvenliklerinden değil, geleceklerinden de endişe ediyor. Ben size Türkiye'nin aşılamayacak bir sorunu olmadığını anlatmaya geldim. Bugünler mutlak surette aşılması gereken günlerdir" ifadelerini kullandı.

'SİZLERİN DESTEĞİNİ İSTİYORUM'

Dervişoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sizin bir evladınız, sizin bir kardeşiniz olarak söylüyorum. Devleti yönetmek üzere devletin şayet bir ucundan tutmaya muvaffak olabilirsek liyakatsizliğin sebebi olan bu mülakat sistemini mutlak surette ya kaldıracağım ya kaldırttıracağım. Sizlerin desteğini istiyorum. Her birinizden benim için ayrı ayrı annelik istiyorum. Her birinizden, şahsım için ayrı ayrı kardeşlik istiyorum. Her birinizden destek istiyorum. Kadının eli değmezse bu ülkeye, bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek asla mümkün değildir."

Dervişoğlu, konuşmasının ardından şehit anneleri ile sohbet etti. Şehit annesi Gülperi Çevik ile fotoğraf çekilen Dervişoğlu, tüm masaları dolaşarak kadınların sorunlarını dinledi.

Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil 1Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil 2Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil 3

Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil 4Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil 5Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil 6
Dervişoğlu: Kadın eli değmeden bu ülkenin geleceğini kurtarabilmek mümkün değil 7
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktuİsrail'in gizli üssünü bir çoban ifşa etti! Ülkenin ordusunun bile haberi yoktu
Pakistan’da korkunç saldırı: 12 ölü, 2 yaralıPakistan’da korkunç saldırı: 12 ölü, 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
anneler günü müsavat dervişoğlu
En Çok Okunan Haberler
Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Yumruklu saldırıdan yıllar sonra süpriz kare

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Erbakan'ın sözlerine Mansur Yavaş'tan yanıt! "Böyle bir şey vukuu bulursa..."

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Galatasaray Antalyaspor'u geçti! Aslan şampiyon oldu

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Angelina Jolie, lüks malikanesini satışa çıkardı

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Akaryakıt fiyatları gece yarısı değişti

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

Cumartesi günü altındaki son gelişmeler

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.