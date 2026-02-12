HABER

Dervişoğlu'ndan Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş'e ziyaret

Eskişehir’e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İYİ Parti'den ihraç edilen Mehmet Emin Korkmaz’ın, kılık ve kıyafetine hakaret ettiği Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e ziyarette bulundu.

İYİ Parti'den ihraç edilmeden önce Mehmet Emin Korkmaz, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş’e kılık ve kıyafeti üzerinden hakaret etmişti. Korkmaz’ın paylaşımının kamuoyunda geniş yankı uyandırması sonrası Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuyla ilgili resen soruşturma başlatılmıştı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma neticesinde yakalanan Korkmaz, sorgusu akabinde ’Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmiş ve partisinden ihraç edilmişti.

Yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Mehmet Emin Korkmaz’ın ifadelerini reddettiklerini belirterek sert eleştirilerde bulunmuştu. Geçtiğimiz günlerde de Başkan Güneş’i ziyaret edeceğini açıklayan Dervişoğlu, bugün Mihalgazi İlçesi’ne geldi. Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş, Dervişoğlu ve beraberindeki heyeti kapıda karşılayarak makamında ağırladı.

Kaynak: İHA

